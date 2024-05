O Liberal responde as principais dúvidas sobre o concurso unificado do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o edital do concurso unificado com 395 vagas e salários que podem chegar a R$ 13.994,78. As oportunidades são para cargos de nível superior, distribuídos entre analista e técnico judiciário. As inscrições estarão abertas de 4 de junho a 18 de julho, e as provas ocorrerão em 22 de setembro.

No Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) são oferecidas duas vagas para o cargo de analista judiciário na área judiciária e duas vagas para técnico judiciário na área administrativa, especialidade agente da Polícia Judicial. Os candidatos devem focar seus estudos nas seguintes áreas:

Analista Judiciário - Área: Judiciária: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Eleitoral, Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Penal.

Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial: Segurança Judiciária, Direitos Humanos, Direito Penal e Direito Processual Penal.

A seleção terá as seguintes fases:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário.

Detalhes do Concurso

Os interessados podem se inscrever em até dois cargos, desde que um seja de analista e outro de técnico, com provas em turnos distintos. É permitido concorrer em diferentes Tribunais Regionais Eleitorais para cargos distintos. A taxa de inscrição é de R$ 130 para analista e R$ 85 para técnico.

A prova objetiva será eliminatória e classificatória para todos os cargos, enquanto a prova discursiva será aplicada apenas para analistas. Os candidatos ao cargo de Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial também enfrentarão um teste de aptidão física. Para analistas, haverá uma avaliação de títulos de caráter classificatório.

A redação, exigida apenas para os cargos de analista, segue o formato dissertativo-argumentativo. Paulo Robledo, especialista em concursos públicos, explica: “A redação para o concurso do TSE possui a mesma estrutura de qualquer redação de concurso público e vestibulares. Começo, meio e fim, produção, desenvolvimento e conclusão. Mas em áreas jurídicas sempre existe algum tema que seja específico da área. Então poderá cair tema da área constitucional, da área administrativa, da área penal, então é importante que o aluno estude os temas específicos”, diz o professor.

Robledo também enfatiza a importância do conhecimento específico: “A respeito de concursos para tribunais, geralmente na redação deve-se utilizar um texto dissertativo-argumentativo. É sempre uma resposta, é sempre um texto em que ele vai apresentar uma problemática, ele vai discorrer sobre isso e ele precisa relacionar com conhecimentos específicos da área, ele precisa mostrar um bom conhecimento da área.”

Perguntas e Respostas

O que estudar para o concurso do TSE Unificado?

Para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária: Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral, Civil, Processual Civil e Penal.

Para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial: Segurança Judiciária, Direitos Humanos, Direito Penal e Direito Processual Penal.

A prova vai ter redação?

Sim, para os cargos de Analista Judiciário.

Tem vaga para nível médio?

Não, todas as vagas são para cargos de nível superior.

Posso me inscrever para mais de um cargo?

Sim, é possível se inscrever em até dois cargos, desde que um seja de analista e outro de técnico.

Posso concorrer em mais de um Tribunal Regional Eleitoral?

Sim, desde que para cargos distintos.

Cronograma do Concurso

- Inscrições: 4/6 a 18/7/2024

- Solicitação de isenção da taxa: 4/6 a 18/7/2024

- Divulgação dos locais de provas: 6/9/2024

- Provas: 22/9/2024

- Gabaritos oficiais: 27/9/2024

- Resultado final das provas: 28/10/2024