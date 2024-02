Inscrições para seleção de estagiários para a PGE Pará começam na próxima semana

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (2) o extrato do edital do 13º processo seletivo público para formação de quadro de reserva de estagiários de nível superior da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE/PA). Conforme o documento, as inscrições estarão abertas a partir de terça-feira (6) e seguem até o dia 20 de fevereiro. Mais informações serão detalhadas no inteiro teor do edital que será disponibilizado no site da Procuradoria (até as 10h desta sexta-feira, ele ainda não estava disponível).

O governo do Estado já havia antecipado que a PGE faria seleção de estagiários, com objetivo de realizar a contratação imediata e formar cadastro de reserva para os quadros da sede do órgão, em Belém, e das Regionais de Marabá e Santarém. De acordo com a Procuradoria, a convocação ocorrerá conforme necessidades da instituição. Por isso, não há detalhes sobre o número de vagas. No último processo seletivo, realizado no ano passado, 88 candidatos foram classificados.

A Comissão Organizadora desse próximo certame foi nomeada por meio de portaria, no último dia 15 de dezembro.

As oportunidades são para estudantes de nível superior das seguintes áreas:

Direito,

Informática (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Redes de Computadores),

Administração (Administração de Empresas, Gestão de Pessoas, Gestão Pública e Gestão de Recursos Humanos),

Ciências Contábeis e

Biblioteconomia

Ainda conforme as informações publicadas no Diário Oficial, as provas serão realizadas no dia 24 de março. A confirmação do candidato no certame se dará mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível.