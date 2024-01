PGE Pará anuncia seleção para contratação de estagiários; confira os cursos

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE / PA) anunciou que, em breve, fará seleção para contratação de estagiários de diferentes cursos. Segundo o órgão, a expectativa é de que o edital do XIII Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior seja pulicado na primeira semana de fevereiro. A Comissão Organizadora do certame foi nomeada por meio de portaria, no último dia 15 de dezembro.

O processo seletivo buscará a contratação imediata de estagiários e ainda a formação de cadastro de reserva para os quadros da sede da PGE, em Belém, e das Regionais de Marabá e Santarém. Não foi divulgado um número de vagas. De acordo com a Procuradoria, a convocação ocorrerá conforme necessidades da instituição. O último processo seletivo, realizado no ano passado, teve 88 candidatos classificados.

Ainda conforme informações divulgadas pela PGE, as vagas do próximo certame são destinadas a estudantes de cinco diferentes áreas de conhecimento:

Direito,

Informática (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados e Tecnologia em Redes de Computadores),

Administração (Administração de Empresas, Gestão de Pessoas, Gestão Pública e Gestão de Recursos Humanos),

Ciências Contábeis e

Biblioteconomia

Susanne Schnoll, procuradora do Estado e presidente da Comissão Organizadora do certame, explica que assim como ocorreu nos anos anteriores, a seleção contará com duas provas: a objetiva e a redação, no mesmo dia e local. "Já estamos finalizando o cronograma do processo seletivo e definindo os últimos detalhes do certame. Esperamos dar, cada vez mais, oportunidades a jovens que tenham interesse em aprender e a somar com o trabalho da Procuradoria”, declarou.

A previsão é que as provas sejam realizadas em março deste ano, presencialmente. A confirmação do candidato no certame se dará mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível.