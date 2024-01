Ministério Público do Pará lança edital para seleção de estagiários de 15 cursos; confira

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) abre, na segunda-feira (22), as inscrições para a 5ª seleção do Processo Seletivo para o Programa de Estágio de Ensino Superior do órgão. Conforme o edital publicado nesta sexta-feira (19), no Diário Oficial do Estado, a seleção busca o provimento de formação de cadastro de estudantes de 15 áreas de formação que poderão atuar em promotorias de justiça do Estado.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO

Podem participar da seleção estudantes dos seguintes cursos:

Administração

Arquitetura

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Ciências Sociais

Comunicação Social (Habilitação: Jornalismo e Publicidade e Propaganda)

Direito

Engenharia Civil

Engenharia/Ciência da Computação

Odontologia

Pedagogia

Psicologia

Serviço Social

Sistema de Informação

Tecnologia em Geoprocessamento

Requisitos

Para participar do processo seletivo, é preciso estar matriculado em Instituições de Ensino Superior conveniadas (a relação de instituições consta no edital), e cursando os três últimos anos ou semestres equivalentes do curso.

VEJA MAIS

Os municípios com promotorias de justiça destacadas no edital de seleção de estagiário são:

Região Administrativa / Municípios

Belém I: Belém (incluindo os Distritos de Icoaraci e Mosqueiro).

Belém II: Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará.

Nordeste I: Bujaru, Castanhal, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará e Vigia de Nazaré.

Nordeste II: Bragança, Capanema, Capitão Poço, Irituia, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Santa Luzia do Pará e Santarém Novo.

Nordeste III: Aurora do Pará, Dom Elizeu, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Paragominas, Ulianópolis e Tomé-Açu.

Tocantins: Abaetetuba, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Mocajuba e Tailândia.

Sudeste I: Itupiranga, Marabá, Rondon do Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

Sudeste II: Conceição do Araguaia, Ourilândia do Norte, Redenção, Tucumã e Xinguara.

Sudeste III: Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo Repartimento, Tucuruí e Pacajá.

Sudeste IV: Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas.

Sudoeste I: Altamira, Brasil Novo, Medicilândia e Vitória do Xingu.

Baixo Amazonas: Santarém

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, de 22 de janeiro a 22 de fevereiro, no site da empresa ETHOS Concursos Públicos. Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja no último semestre do curso.

Seleção

Os candidatos ao Processo Seletivo para o Programa de Estágio do MPPA farão prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, e serão convocados conforme interesse da administração do órgão, obedecendo a ordem de classificação.

A seleção terá validade de um ano, contado a partir da data da homologação do processo, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez.

Valor da bolsa

Os estagiários do Ministério Público recebem um bolsa mensal no valor de R$ 1.200,00, acrescida de auxílio-transporte. A jornada do estágio será de quatro horas diárias e 20 horas semanais, a serem cumpridas no horário de funcionamento do órgão, sem prejuízo do cumprimento do horário escolar, conforme estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio.