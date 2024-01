TJPA divulga lista com 87 convocados para estágio no Judiciário

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) divulgou a lista dos 87 aprovados no Processo de Recrutamento e Seleção para estágio no Judiciário. Os nomes foram publicados no Diário da Justiça desta terça-feira (09) e podem ser acessados por meio do site www.tjpa.jus.br.

Os convocados têm até dois úteis para manifestar interesse na vaga pelo e-mail convocacaoespecial@ciee.ong.br. Essa é a primeira chamada de 2024 para as provas da seleção, que foram realizadas em maio de 2023 e visaram a formação de cadastro reserva.

A modalidade do estágio no TJPA é não obrigatória e o candidato aprovado terá uma carga horária de 4h diárias, somando 20h semanais. A bolsa disponibilizada pelo Judiciário, além de um auxílio transporte, é de R$ 1,2 mil e para o Ensino Médio é de R$ 900.