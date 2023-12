CIEE tem 219 vagas de estágio e aprendiz abertas no Pará; veja as oportunidades

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) informou que está com 219 vagas abertas no Pará nesta semana, sendo 66 vagas de aprendiz e 153 vagas de estágio. As oportunidades são para estudantes do ensino médio e de alguns cursos do ensino superior, entre eles Ciência da Computação e Direito. Dependendo da vaga, a bolsa auxílio pode chegar a R$ 1.860,00 + auxílio transporte.

Os interessados devem acessar o Portal CIEE, ou entrar em contato pela Central de Atendimento, no número 3003-2433.

VEJA MAIS

Veja as principais vagas abertas

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E DEMAIS CURSOS DA ÁREA - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 1.860,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: : A combinar

REQUISITOS: 3° semestre

CÓDIGO DA OE: 4992369

ENSINO MÉDIO - BELÉM - (APRENDIZ)

REMUNERAÇÃO: R$ 619,99 + vale transporte

CARGA HORÁRIA: 08:00 - 12:00

REQUISITOS: Cursando ensino médio ou formado

CÓDIGO DA OE: 4995251

ENSINO MÉDIO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 619,99 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA:13:00 - 17:00

REQUISITOS: Cursando ensino médio ou formado

CÓDIGO DA OE: 4994770

ENSINO MÉDIO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 694,36 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 07:00 - 13:00

REQUISITOS: Cursando ensino médio

CÓDIGO DA OE: 4988284

DIREITO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO:R$ 671,56 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 09:00 - 13:00

REQUISITOS: 5° semestre ao 10ªsemestre e com experiência em órgãos públicos

CÓDIGO DA OE: 4991152