CIEE tem vagas de estágio abertas para alunos de Ensino Médio e graduação; confira

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece vagas de jovem aprendiz e de estágio para alunos de Ensino Médio e graduação. Para esta semana, são ofertadas 47 vagas de aprendiz e 167 vagas de estágio, totalizando 214 vagas abertas, em todo o estado do Pará. Os interessados podem se candidatar por meio do portal do CIEE.

Confira as oportunidades disponíveis hoje (13):

EDUCAÇÃO FÍSICA - SANTARÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 600,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: : 07:00 - 11:00

REQUISITOS: 4° ao 6° semestre

CÓDIGO DA OE: 4988210

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE / Central de Atendimento:3003-2433

ENSINO MÉDIO - BELÉM - (APRENDIZ)

REMUNERAÇÃO: R$ 660,00 + vale transporte

CARGA HORÁRIA: 08:00 - 12:00

REQUISITOS: Cursando ensino médio ou formado

CÓDIGO DA OE: 4987819

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433

ENSINO MÉDIO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 694,36 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 07:00 - 13:00

REQUISITOS: Cursando ensino médio

CÓDIGO DA OE: 4989281

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433

ENSINO MÉDIO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO: R$ 694,36 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: 07:00 - 13:00

REQUISITOS: Cursando ensino médio

CÓDIGO DA OE: 4988284

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433

ADMINISTRAÇÃO - BELÉM - (ESTÁGIO)

BOLSA AUXÍLIO:R$ 650,00 + auxílio transporte

CARGA HORÁRIA: A combinar

REQUISITOS: A partir do 1° até o 7° semestre

CÓDIGO DA OE: 4988819

ENTRAR EM CONTATO: Portal CIEE / Central de Atendimento: 3003-2433