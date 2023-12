Concurso com 200 vagas para Guarda Municipal de Manaus abre inscrições hoje (11)

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Manaus abriram na manhã desta segunda-feira (11). São ofertadas 200 vagas para nível médio. Destas, 190 estão destinadas à ampla concorrência e 10 para pessoas com deficiência. Os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de janeiro de 2024, por meio do site da banca organizadora.

O certame organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) tem taxa de inscrição no valor de R$ 110. As pessoas interessadas podem pagar o boleto até o dia 16 de janeiro. Segundo o edital, as provas serão aplicadas no dia 18 de fevereiro do próximo ano.

Confira as etapas:

Prova objetiva e de redação; Teste de Aptidão Física –TAF; Exames médicos; Avaliação psicológica; Curso de formação.

Quais os requisitos para o concurso?

Certificado de conclusão de ensino médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

Ter plena capacidade física e mental;

Ser aprovado em Teste de Aptidão Física (TAF) exigido em concurso público;

Ser aprovado em teste psicotécnico, fase a ser exigida em concurso público;

Ser aprovado em curso de formação e demais etapas e requisitos exigidos em lei;

Não registrar antecedentes criminais até a data da posse.

Resultado

Conforme o edital, o resultado final com a lista de aprovados está previsto para ser divulgado no dia 14 de novembro de 2024.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)