Secretaria Municipal de Saúde de Manaus abre concurso com 2.001 vagas para todos os níveis

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Manaus está com inscrições abertas para três concursos públicos com 2.001 vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Além dessas, também estão sendo disponibilizadas vagas para cadastro de reserva.

Vagas

A FGV distribuiu as vagas em três editais com remuneração e requisitos específicos. Confira:

Edital 001 – Médico – Especialista em Saúde – Estão sendo ofertadas 124 vagas. A remuneração será de R$ 6.933,96 até R$ 13.867,91. Os candidatos devem ter nível superior e especialização ou residência na área. Os aprovados desempenharão suas atividades na cidade de Manaus, nas zonas rurais e ribeirinhas.

Edital 002 – Geral – Especialista em Saúde e Assistente em Saúde – Estão sendo ofertadas 388 vagas para cargos de especialista em saúde, de nível superior, e 1.434 vagas para assistente em saúde, entre níveis médio e médio técnico. A remuneração para os cargos de nível superior varia entre R$ 6.235,21 e R$ 8.313,61. No caso dos cargos de nível médio e médio técnico, os vencimentos oscilam de R$ 1.902,94 a R$ 2.667,85.

Também estão sendo ofertadas 300 vagas para Agente Comunitário de Saúde II (Nível Médio), com subsídio de R$ 1.550,00 para o regime de 40 horas.

Para o Nível Fundamental, há 25 vagas para Assistente em Saúde, cuja carga horária semanal varia de 30 horas, com remuneração de R$ 1.665,35, a 40 horas, com vencimento de R$ 2.220,47.

Edital 003 – Assistente em Saúde – Condutor de Motolância e Condutor de Ambulância – Para esses cargos estão sendo ofertadas 55 vagas para nível médio e Médio Técnico com remuneração que varia de R$ 2.537,25 a R$ R$2.667,85.

Inscrições

Interessados devem ficar atentos aos prazos e se inscrever na página oficial, disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. Os valores das taxas de inscrição variam de acordo com o cargo:

► Médico | Especialista em Saúde

Inscrições: até 14/02/2022

Valor: R$ 150

► Geral | Especialista em Saúde e Assistente em Saúde

Inscrições: até 21/02/2022

Valor: R$ 90

► Agente Comunitário de Saúde II

Inscrições: até 21/02/2022

Valor: R$ 75

► Assistente em Saúde | Condutor de Motolâncias e Condutor de Ambulâncias

Inscrições: até 21/02/2022

Valor: R$ 90

Data das provas objetivas

01 /04/2022 (Médico -- Especialista em Saúde)

01/05/2022 (Geral -- Especialista em Saúde e Assistente em Saúde; Condutor de Motolâncias e Condutor de Ambulâncias)

Maiores informações podem ser consultadas no site, pelo e-mail <concursosemad22@fgv.br> ou pelo telefone 0800 28346