Fórum de Barcarena abre processo seletivo para estágio em direito com bolsa de R$ 1.200

O Fórum de Barcarena anunciou a abertura de edital para o processo seletivo de estágio não-obrigatório destinado a acadêmicos do curso de direito. As inscrições estão disponíveis até o dia 19 de janeiro, com o objetivo de preencher uma vaga na 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena.

Os candidatos interessados devem atender aos requisitos de ter concluído, no mínimo, o 5º semestre do curso de direito, sem estar cursando o último período. Além disso, não devem possuir dependência em matérias obrigatórias do currículo, nem exercer atividades concomitantes em outros órgãos ou unidades administrativas ligadas ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil ou Federal, advocacia pública ou privada, ou em órgãos de classe.

Estágio tem duração máxima de dois anos

O estágio tem duração máxima de dois anos, com jornada de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias no horário de expediente da unidade judiciária. A bolsa de estágio para nível superior é de R$ 1.200.

O processo seletivo será composto por três fases: Análise Curricular, Prova prática e Entrevista Pessoal, se necessário. Os candidatos devem encaminhar o currículo para o e-mail 1civelbarcarena@tjpa.jus.br, juntamente com o formulário de inscrição, documentos pessoais, histórico escolar e declaração de matrícula.

A prova prática, de caráter eliminatório, ocorrerá no dia 29 de janeiro, das 9h às 11h, no prédio do Fórum da Comarca de Barcarena. Em caso de entrevista pessoal, esta avaliará a comunicação, proatividade e respostas relacionadas ao desempenho pessoal, com data a ser designada.

Os resultados das etapas serão divulgados eletronicamente, publicados no Diário de Justiça do Estado (DJE). O resultado definitivo do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 30 de fevereiro.