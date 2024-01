Caixa Econômica abre seleção de estágio com vagas para 48 municípios do Pará

Estudantes do Pará podem concorrer a diversas vagas ofertadas no processo seletivo da Caixa Econômica Federal, realizado por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). As oportunidades, que incluem e formação de cadastro de reserva, são para estagiários de cursos superior, médio e técnico, em várias áreas de atuação. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de fevereiro e podem ser feitas neste site, sem cobrança de taxa. Confira aqui o edital e aqui todas as oportunidades.

VEJA MAIS

Quase 50 cidades paraenses serão contempladas pela seleção nas áreas de ensino médio regular e EJA, técnico em administração, em comércio, em contabilidade, em finanças, em logística, em marketing, em recursos humanos, em secretariado, em seguros, em serviços públicos e em vendas, além de ensino médio, se integrado com os cursos técnicos listados.

Essas oportunidades, para candidatos a partir do primeiro ano, são destinadas a 48 cidades do Pará, incluindo Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Castanhal, Marabá, Marituba, Paragominas, Parauapebas e Santarém, entre outras. Confira a lista completa no infográfico. Também há vagas de técnico em segurança do trabalho, a partir do primeiro ano, destinada apenas a Belém.

Para nível superior, a Caixa Econômica abre oportunidades nas áreas de pedagogia, psicologia, serviços sociais, ciências sociais e ciências políticas, para as cidades de Belém, Marabá e Santarém. O requisito é cursar do terceiro ao sétimo semestre. Os mesmos três municípios terão vagas para arquitetura e urbanismo e engenharia civil, para estudantes do terceiro ao nono semestre.

Há ainda oportunidades voltadas para os estudantes do terceiro ao nono ano do curso de direito, e para os que cursam os mesmos períodos de engenharia elétrica ou mecânica. Nos casos, só há vagas na capital.

Remuneração

Os candidatos aprovados e contratados para vagas de ensino médio e técnico receberão bolsa-auxílio de R$ 500 para carga horária de 20 horas semanais. No caso de ensino superior, a bolsa-auxílio corresponde a R$ 880 para a mesma carga horária e R$ 1.100 para trabalhar 25 horas por semana. Os estudantes também receberão auxílio-transporte de R$ 130 por mês.

Seleção

Para participar do processo, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos completos na data de início do estágio. O candidato deverá, no ato de inscrição, informar a localidade em que deseja estagiar, assim como o turno de disponibilidade para estagiar. Os dados pessoais e escolares informados deverão ser válidos.

O processo seletivo também terá uma prova online, pela internet, que pode ser realizada até o mesmo dia em que acaba o prazo de inscrições. Já a publicação da lista de classificação final será feita no dia 4 de abril. Ficam reservadas 10% das vagas oferecidas para cada curso às Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos).

Confira os detalhes por curso

Médio e técnico

Ensino médio regular e EJA, técnico em administração, em comércio, em contabilidade, em finanças, em logística, em marketing, em recursos humanos, em secretariado, em seguros, em serviços públicos e em vendas, além de ensino médio, se integrado com os cursos técnicos listados

Requisito: Cursar a partir do 1º ano

Localidade: Abaetetuba, Alenquer, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Bragança, Breu Branco, Breves, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Itaituba, Itupiranga, Jacundá, Juruti, Mãe do Rio, Marabá, Marituba, Moju, Novo Repartimento, Óbidos, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Parauapebas, Portel, Redenção, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Isabel do Pará, Santarém, São Miguel do Guamá, Tailândia, Tomé-Açu, Tucuruí, Uruará, Vigia e Xinguara.

Técnico em segurança do trabalho

Requisito: Cursar a partir do 1º ano

Localidade: Belém

Superior

Pedagogia, psicologia, serviços sociais, ciências sociais e ciências políticas

Requisito: Cursar do 3º ao 7º semestre

Localidade: Belém, Marabá e Santarém

Arquitetura e urbanismo e engenharia civil

Requisito: Cursar do 3º ao 9º semestre

Localidade: Belém, Marabá e Santarém

Direito

Requisito: Cursar do 3º ao 9º semestre

Localidade: Belém

Engenharia elétrica e engenharia mecânica

Requisito: Cursar do 3º ao 9º semestre

Localidade: Belém

Fonte: Ciee