Petrobras reinicia programa de estágio com 180 vagas em dez Estados

Projeto quer incluir palafitas no Minhas Casa, Minha Vida para atender comunidades ribeirinhas

De autoria do senador paraense Jader Barbalho, proposta teve parecer favorável do relator Beto Faro, também do Pará. Proposta avançou no Senado e aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)