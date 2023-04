Inscrições para concurso do CAU terminam nesta semana

Estes são os últimos dias para os interessados no concurso do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-PA) se inscreverem. As inscrições devem ser feitas até às 23h desta quinta-feira (13), pelo site do Instituto Quadrix, responsável pela organização do certame. Os registros dos candidatos serão validados somente após o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 50, para os cargos de nível médio, e R$ 90, para superior.

O concurso deve preencher duas vagas imediatas e mais 60 para formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. A chance para o nível médio é para o posto de técnico administrativo e de fiscalização, enquanto que os candidatos com graduação poderão concorrer ao cargo de arquiteto urbanista.

O edital informa que os novos contratados deverão exercer jornada de trabalho de 30 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 2.533,67 a R$ 7.496,16.

A avaliação dos candidatos será por meio das seguintes etapas: prova objetiva, com questões de conhecimentos complementares e conhecimentos específicos, e prova discursiva. Os testes estão previstos para serem aplicados no dia 28 de maio, na capital paraense, em Belém.

Os aprovados seguirão o regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com jus aos direitos, vantagens e obrigações previstas em lei, reguladas em acordo coletivo de trabalho e em normas administrativas internas do CAU/PA.

O certame terá validade de dois anos, a contar a partir da data de publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)