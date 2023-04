MPPA divulga resultado da 1ª fase do concurso para promotor de justiça e convocação para 2ª fase

O Ministério Público do Pará (MPPA) publicou na edição desta quinta-feira (06) do Diário Oficial do Estado o nome dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso público para Promotor de Justiça com a realização da prova objetiva aplicada no dia 15 de janeiro de 2023.

Na mesma edição, o MPPA também divulgou o resultado final da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e a convocação para as provas discursivas, para todos os candidatos.

VEJA A CONVOCAÇÃO COM OS NOMES DOS APROVADOS AQUI

Ao todo estão sendo ofertadas 65 vagas para os cargos de Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Substituto e vagas para formação de cadastro de reserva. O certame também está disponibilizando cotas para pessoas com deficiência, negros e, de forma pioneira, para indígenas e quilombolas.

Para concorrer à uma vaga, a exigência era que os candidatos posuíssem graduação no curso de Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, no mínimo, três anos de prática jurídica. A remuneração inicial do cargo de Promotor de Justiça Substituto é de R$ 30.404,47.

A próxima etapa do concurso para os aprovados na prova objetiva, está prevista para os dias 15 e 16 de abril de 2023 com a aplicação das provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aprovados nessa etapa ainda passarão por inscrição definitiva, sindicância de vida pregressa e da investigação social, prova oral de arguição e da prova de tribuna, e avaliação de títulos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).