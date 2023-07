Ideflor-Bio lança PSS para cargos de nível superior; veja como se inscrever

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) anunciou a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 30 servidores temporários para os municípios de Altamira, Belém, Breves, Marabá, Maracanã, Monte Alegre, Oriximiná, São Felix do Xingu e Tucuruí.

As vagas ofertadas são para os cargos de Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Engenheiro de Produção, Engenheiro de Pesca, Arquiteto, Bacharel em Direito, Contador, Administrador, Médico Veterinário, Engenheiro Civil e Bacharel em Etnodesenvolvimento.

Os condidatos podem se inscrever, exclusivamente, de forma on line, através do site do Sipros entre os dias 19 e 20 de julho.

Os salários ofertados para os novos servidores é de R$ 3.321,57 acrescidos de outras vantagens legais. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias, ou seja, 40 horas semanais.

As etapas da seleção são as seguintes: Na 1ª fase, acontecerá a inscrição, de caráter habilitatório; na 2ª fase, haverá a análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e na 3ª fase, será realizada uma entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final está previsto para o dia 11 de agosto de 2023.

(*Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política).