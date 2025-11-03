Brasil tem 6 concursos abertos na área da saúde com salários que ultrapassam os R$ 7 mil; confira

A área da saúde apresenta oportunidades em todo o Brasil, com pelo menos sete concursos abertos ou em fase avançada, com banca definida. Os concurseiros interessados podem alcançar salários que ultrapassam os R$ 7 mil em alguns casos, considerando o cargo, escolaridade e tipo do concurso. As oportunidades estão espalhados em diferentes estados e contemplam vagas desde o nível fundamental até o superior.

Um dos exemplos de certâmen aberto para uma gama maior de escolaridades é o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o Consórcio Intermunicipal da Baixada Fluminense (Cisbaf), no estado do Rio de Janeiro. Sob responsabilidade da Consulplan, banca escolhida, a seleção prevê o preenchimento de 276 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva. São contemplados cargos de níveis fundamental, médio e superior, com uma remuneração que varia entre R$ 1.400,00 e R$ 2.314,93.

A remuneração também é parte significativa entre os atrativos que fazem concurseiros dedicarem tempo e energia com estudo e, em algumas vezes, até deslocamentos maiores para a realização das provas. Dessa lista, o concurso para a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES-SP) está entre os que oferecem o maior salário, com valores que podem chegar aos R$ 7.900,60, conforme o último edital, com possibilidade de aumentar, se somadas as demais vantagens e benefícios que os cargos ofereçam. Está previsto o preenchimento de 305 vagas imediatas, para os níveis médio e superior.

Os vencimentos variam a depender do cargo desempenhado, começando pelos cargos de Agente Técnico de Assistência à Saúde (Farmácia, Fisioterapia e Fonoaudiologia) e Técnico de Enfermagem, com salários que variam de R$ 2.551,60 a R$ 3.385,60. Mas podem alcançar o vencimento total em cargos como o de Médico I. Os interessados podem realizar as inscrições para essa oportunidade até o dia 11 de dezembro deste ano.

Confira as oportunidades

Macaé Saúde RJ

Status: banca definida (FGV)

Cargos: definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 3.633,54 a R$ 5.450,33 [último edital]

PSS CISBAF

Status: Banca definida (Instituto Consulplan)

Cargos: diversos

Formação: fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 276 + CR

Salário: R$ 1.400,00 a R$ 2.314,93 [último edital]

FUNEAS PR

Status: banca definida (Instituto Consulpam)

Cargos: Diversos

Formação: médio, técnico e superior

Vagas: 28

Salário: R$ 3.100,00 a R$ 5.300,00

Hospital Gaspar Vianna

Status: Banca definida (Consulplan)

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: 219

Salário: R$ 1.804,28

SES SP

Status: banca definida (Legalle)

Cargos: Médico I, Agente Técnico de Assistência à Saúde, Oficial de Saúde, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem

Formação: nível médio e superior

Vagas: 17

Salário: R$ 3.221,60 e R$ 7.900,60 + vantagens [último edital]

FHSTE RS

Status: Banca em definição

Cargos: diversos

Formação: fundamental, médio e técnico

Vagas: 12 + CR

Salário: R$ 2.262,66 a R$ 2.805,87