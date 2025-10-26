FADESP Concursos completa 20 anos de atuação como organizadora de seleções na Amazônia

Desde 2005, quando iniciou de forma autônoma, a atuar no segmento de concursos públicos e processos seletivos, o percurso da FADESP Concursos tem sido marcado pela confiança institucional, transparência e uma equipe técnica compromissada com a excelência.

São vinte anos à frente de mais de 200 certames, garantindo a lisura em processos que envolveram cerca de 1 milhão de inscritos. Para o coordenador de Concursos e Seleções da FADESP, Luciano Nicolau da Costa Júnior, alguns dos motivos para o sucesso da FADESP Concursos na condução dos processos são os rigorosos protocolos e estrutura própria. “Todas as etapas dos concursos são conduzidas internamente, desde a elaboração das provas até a impressão e aplicação dos exames, com ambientes acessados por sistema biométrico (impressão digital) e monitorados por câmeras de segurança”, comenta.

A grandiosidade do trabalho realizado pela FADESP Concursos é comprovada pelo atendimento feito em certames de relevância e com um grande volume de inscritos, com experiências em todo o território paraense e no Amapá (na cidade de Santana). A FADESP, por exemplo, esteve à frente de concursos como o da Polícia Militar do Estado do Pará (PM-PA) e da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc).

A instituição também foi responsável pelas seleções na Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa), no Banco do Estado do Pará (Banpará), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e na Defensoria Pública do Estado do Pará. Atendendo às demandas de municípios paraenses, a FADESP também coordenou concursos nas prefeituras municipais de Marabá, com mais de 80 mil candidatos inscritos; de Castanhal, com mais de 50 mil candidatos inscritos e de Capanema, com mais de 25 mil candidatos inscritos.

A ligação direta com a Universidade Federal do Pará, a maior e mais importante instituição de ensino de toda a Pan-Amazônia, também garante à Fundação credibilidade técnico-acadêmica, algo raro entre instituições do mesmo perfil.

Ainda segundo Luciano Nicolau, o respeito conquistado pela FADESP ao longo de duas décadas também se fundamenta na transparência, expressa no controle rigoroso nas etapas dos processos seletivos.

A elaboração, aplicação e correção das provas obedecem a um fluxo dentro de uma estrutura própria, com uso de sistemas biométricos, monitoramento por câmeras e protocolos de segurança constantemente atualizados. Outra diferença que coloca a Fundação em larga vantagem para organizar e realizar os certames está na qualidade da equipe de profissionais da Fundação, que inclui especialistas e professores doutores da UFPA.

“A FADESP está habilitada a realizar diversos concursos públicos e processos seletivos, devido ao amplo conhecimento de elaboração e realização em provas objetivas e discursivas, bem como outros gêneros de avaliações necessárias, como: provas práticas, testes de aptidão física, exames médicos e psicológicos, avaliação de títulos e documental. Todos os certames são realizados respeitando as políticas de inclusão, inclusive com banca de heteroidentificação para candidatos declarados negros e com banca biopsicossocial para pessoas com deficiência (PcD)”.

“A meta, para os próximos anos, é consolidar sua presença como referência no Norte do Brasil, expandindo sua atuação sem abrir mão da responsabilidade com a qualidade técnica e a transparência”, comenta Luciano. “A FADESP é hoje sinônimo de integridade, competência e respeito ao candidato. E segue, com solidez, escrevendo sua história de 20 anos com os olhos voltados para o futuro”, conclui.

Serviço:

www.portalfadesp.org.br

E-mail: concursos@fadesp.org.br

Telefone: (91) 4005.7440