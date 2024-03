Concurso do Tribunal de Contas do Pará deverá ter 50 vagas; confira

O TCE-Pa precisa preencher, via concurso público, 50 vagas, sendo 45 vagas para cargos de nível superior e 5 vagas para nível médio. O último concurso para o TCE-Pa ocorreu em 2016, com oferta de 95 vagas e todos os aprovados foram convocados. Como o último concurso já teve o prazo de validade expirado, e novas vagas precisam ser preenchidas, a única forma de ocupar tais cargos é através do concurso público.

O certame já foi autorizado e a comissão do concurso já foi formada. Agora é aguardar os trâmites legais para a realização do certame, com a contratação da banca e publicação do novo edital.

O último concurso distribuiu os cargos em várias especialidades, dando oportunidades para os candidatos que tinham nível superior em várias áreas: Direito, Pedagogia, Enfermagem, Medicina, Arquitetura, Engenharias, Contabilidade, Fisioterapia, Estatística e outras.

Portanto, quem se identifica com a carreira de controle das contas públicas e pretende um cargo com excelente remuneração, jornada de trabalho de 30 horas semanais (ou 20 para área da saúde) e excelentes planos de carreira, já pode começar a se preparar com urgência, porque o edital já vai sair do forno.

E para quem busca concursos na área de Tribunais de Contas e Controladorias, a coluna entrevistou o Professor Diego Dourado que é Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios e Mentor na preparação para concursos desta área, além de ministrar as disciplinas Regimento Interno do TCE e Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará. O Professor falou da rotina do Auditor de Controle Externo e sobre a preparação para a prova e deixou duas dicas importantes:

O candidato deve estudar Regimento Interno em 2 momentos: quando sair o edital e na semana da prova. Depois de treinar muitas questões, o candidato deve criar seu caderno de erros e utilizá-lo também como material para revisão.