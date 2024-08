Prova da 1ª Edição do Concurso Nacional Unificado foi realizada com sucesso

No domingo, 18/08/24, foi realizada a prova da 1ª Edição do CNU e mesmo com o alto índice de abstenções, a aplicação da prova foi um secesso.

Uma prova que previa que 2,14 milhões de candidatos (números de inscritos) distribuídos em cerca 72 mil salas de aula de 228 municípios de Brasil, e que ocorreu sem grandes intercorrências, com eficiência na entrega dos malotes, sem nenhum registro de violação ou vazamento das provas, ou incidentes nos locais de aplicação, pode, sim, ser chamada de SUCESSO.

Há ajustes a serem feitos para as próximas edições do CNU? Sim, com certeza! Mas este modelo de aplicação de concurso já se mostrou bastante democrático, inclusivo, abrangente e moderno.

O grande destaque desta prova foi o alto índice de faltosos, com cerca de 52,5% de abstenções, que podem ter sido motivadas por diversos fatores, desde o grau de dificuldade nos estudos até o adiamento da data prova.

Um ponto bastante falado pelos candidatos foi a distribuição dos tempos das duas provas, pois na prova da manhã com as discursivas, segundo os candidatos, o tempo foi pouco, e na prova da tarde os candidatos sentiram que sobrou tempo. Provavelmente na 2ª edição do CNU este aspecto será ajustado.

Sobre as discursivas, a CESGRANRIO apresentou muitos temas sociais, o que já era esperado pela proposta das disciplinas: Estatuto da Cidade; Política Nacional sobre Mudança do Clima; Proteção dos direitos trabalhistas da gestante no contexto da insalubridade; Povos indígenas; Sistema prisional e saúde do preso; A importância da educação e do progresso tecnológico para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento, foram alguns dos temas cobrados para que os concurseiros demonstrassem seus conhecimentos na produção de textos.

E para analisar as discursivas da prova do CNU e já orientar os concurseiros que querem se preparar para a próxima edição da prova em 2025, entrevistamos o professor de Português e Redação Celso Flexa.

Flexa destacou três dicas importantes:

1 - A tendência das discursivas do CNU e da CESGRANRIO é buscar temas sociais.

2 - A CESGRANRIO é “gramatiqueira” tanto nas provas objetivas, quanto na correção das provas discursivas.

3 - No concurso do BASA, que também é CESGRANRIO, espera-se uma prova de Português “gramatiqueira”.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.