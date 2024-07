Proibição de Anotações do gabarito do CNU gera ajuizamento de Ação Pública contra o MGI

Uma das regras mais questionadas nos editais do Concurso Nacional Unificado foi a proibição do candidato sair com o Caderno de Questões e levar a anotação do seu gabarito. Segundo as regras, confirmadas no novo cronograma do CNU, o PDF com o Caderno de Questões será liberado no próprio dia da prova – 18/08, às 20h - e as imagens do Cartão-Resposta serão disponibilizadas no dia 08/09.

Porém, o prazo para interpor recursos ocorrerá nos dias 20 e 21/08, antes da disponibilização das imagens do Cartão-Resposta, o que impossibilitará o candidato de ver seu gabarito e recorrer das questões que ele errou e que considera inconsistentes. Já destacamos na edição anterior desta coluna que o ideal seria o candidato ver seu Cartão-Resposta antes do prazo de recurso.

Por conta disso, a Defensoria Pública da União propôs uma Ação Civil Pública questionando a impossibilidade de anotação dos gabaritos pelo candidato. O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) alega que tal restrição garante a segurança do certame. Contudo, há o cerceamento do candidato em saber suas respostas a tempo de recorrer das questões.

Uma primeira audiência já ocorreu com a participação do MGI, da DPU e do Ministério Público Federal, e uma nova audiência estava marcada para o dia 12/07 e foi adiada para o dia 18/07, mas até o fechamento desta coluna não foi divulgada nova informação.

O pedido de adiamento foi feito pelo MGI para analisar melhor os termos de um acordo que deverá ser feito entre o MGI, a DPU e o MPF para definir a questão da anotação do gabarito.

Outra novidade da semana foi o adiamento da prova do CONCURSO UNIFICADO DO TSE, que agora ocorrerá dia 08 de dezembro. Tempo suficiente para estudar e conquistar a sua vaga. Sobre este tema falaremos mais na próxima semana.

TCE-PA entra na RETA FINAL e a professora de Administração Pública Letícia Carvalho orienta quem vai fazer a prova

A coluna entrevistou a professora Letícia Carvalho que deu orientações importantes para quem vai fazer as provas do TCE-PA, nos dias 04 e 11/08.

Letícia destacou dois temas importantes da disciplina, inclusive para discursivas:

- Gestão por competência;

- Ciclo PDCA.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.