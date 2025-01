O ano de 2025 já tem seu primeiro grande concurso: foi lançado o edital do MPU

O aguardado edital do Ministério Público da União (MPU) foi publicado, trazendo excelentes oportunidades para quem busca ingressar no serviço

público federal. O edital contempla 152 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para os cargos de Analista e Técnico, com remuneração inicial de R$ 13.994,78 e R$ 8.529,65, respectivamente.

Entre as áreas contempladas para Analista estão Direito, Biblioteconomia, Comunicação Social, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Antropologia, Arquitetura, Biologia, Contabilidade, Economia e Engenharia. Já os Técnicos terão oportunidades em Administração, Enfermagem e Polícia Institucional. As inscrições estarão abertas entre os dias 13/01 e 27/02/2025, exclusivamente no site da FGV, organizadora do concurso.

As provas estão previstas para o dia 04/05/2025 e serão realizadas em todas as capitais do país.O concurso contará com as seguintes etapas: Prova Objetiva: para todos os cargos, com questões de Conhecimentos Gerais e Específicos; Prova Discursiva: aplicada a Analistas e Técnicos (exceto Técnico de Polícia Institucional) e Teste de Aptidão Física, Avaliação Médica e Programa de Formação Profissional: exclusivos para Técnico de Polícia Institucional.

O concurso do MPU é uma excelente oportunidade para alcançar a tão sonhada estabilidade e desenvolver uma carreira de relevância no serviço público federal. Com organização, disciplina e foco, é possível conquistar a sua vaga. Comece hoje e transforme 2025 no seu ano de aprovação!

Como ser aprovado(a) no Exame da OAB?

Todos os anos, milhares de bacharéis saem das graduações em Direito para a advocacia, mas para isso precisam da carteirinha da OAB. A FGV lança, em média, 3 editais por ano e sempre há oportunidades para aprovação. Mas como ser aprovado(a) na OAB? A coluna entrevistou Jaqueline Paz, que é professora de Criminologia e Direito Penal, Advogada, mãe de 4 filhos e concursada do Banco do Brasil, ela falou sobre a dinâmica de conciliar tantas funções e ainda conseguir estudar e ser aprovada na OAB.

Jaqueline deu as seguintes dicas:

1. Organize sua rotina, identifique as disciplinas com maior peso (número de questões) e conteúdos recorrentes. Faça um cronograma e estude pelo método que é melhor para você.

2. Estude de forma objetiva, leia resumos teóricos, treine questões de provas anteriores e avalie seus erros.

