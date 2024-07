Novo Cronograma do CNU confirma data da prova e permite aplicação em data extraordinária

No dia 04/07, foi publicado o Decreto 12.090/2024 que alterou algumas regras sobre o CNU (Decreto 11.722/2023), destacando a possibilidade de aplicação da prova em data extraordinária apenas em locais onde, no dia 18/08 (data da prova), ocorra algum evento que impossibilite a aplicação da prova.

E no caso de aplicação extraordinária das provas do CNU, os candidatos concorreriam a vagas suplementares específicas, dependendo da existência de cargos e disponibilidade orçamentária.

Além do Decreto, o MGI divulgou o novo cronograma, com abertura de prazo (dias 5 a 7/07) para desistência de candidatos e alteração do local de provas. Ao todo 31.050 candidatos pediram devolução das taxas de inscrição, saindo da disputa das vagas e 138 candidatos pediram para alterar o local de prova. Agora as 6.640 vagas estão sendo disputadas por 2.113.385 candidatos.

Outro destaque é a proibição do candidato sair com o Caderno de Questões e levar a anotação do seu gabarito. O PDF com o Caderno de Questões será liberado no próprio dia da prova – 18/08, às 20h - e as imagens do Cartão-Resposta serão disponibilizadas no dia 08/09. Porém, o prazo para interpor recursos ocorrerá nos dias 20 e 21/08, antes da disponibilização das imagens do Cartão-Resposta, o que possivelmente não ajudará o candidato que quiser recorrer. O ideal seria o candidato ver seu Cartão-Resposta antes do prazo de recurso.

Por fim. como as datas foram alteradas em função do adiamento da prova, o resultado final das provas será divulgado no dia 21/11/2024 e em janeiro de 2025 iniciarão as nomeações e os cursos de formação para cargos que exigirem o cumprimento desta fase.

TCE-PA entra na RETA FINAL e o Auditor Diego Dourado orienta quem vai fazer a prova

A coluna entrevistou o Auditor e Mentor Diego Dourado que deu orientações importantes para quem vai fazer as provas do TCE-PA, nos dias 04 e 11/08.

Dourado deu os seguintes conselhos:

- Foque o estudo nos assuntos que você ainda tem dificuldades;

- Diminua o ritmo de estudo na última semana, descanse e tente diminuir a ansiedade. A aprovação é consequência do seu estudo.

