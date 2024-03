INSS já aguarda novo concurso

O último concurso para Técnico do Seguro Social ainda está convocando aprovados para o curso de formação, mas já há movimentação para novos concursos. O Presidente da Autarquia aponta novos editais para o ano de 2026. A previsão é de mais de 600 vagas para o cargo de Médico Perito, além da solicitação de 7.655 vagas de nível médio e superior (cargos de Técnico e Analista).

Concurso Nacional Unificado – é hora de intensificar os estudos

As provas da primeira edição do Concurso Nacional Unificado ocorrerão em menos de dois meses e os candidatos já passaram da fase de ambientação das novas regras do concurso e estão intensificando os estudos.

Com o cronograma organizado e uma rotina de estudos adaptada, os candidatos que estão estudando desde o início já dominam parte dos assuntos.

O ritmo de estudo já é mais intenso e os candidatos devem priorizar as disciplinas de maior peso, conforme os cargos escolhidos. Estudo de conteúdo teórico com treino de questões sobre os assuntos estudados é sempre importante. Nas questões discursivas, o candidato deve treinar bastante para evoluir não apenas no desenvolvimento dos temas, mas também para refinar o domínio da Língua Portuguesa.

E para quem se inscreveu para os cargos dos Editais 1 a 7 do Concurso Nacional Unificado, e ainda quer se preparar para ter um ótimo desempenho nas discursivas das provas do dia 05 de maio, a coluna entrevistou o Professor de Redação Elton Marinho. O Professor deu duas dicas importantes:

O candidato não deve ficar tentando adivinhar o tema das discursivas, ele deve estudar o conteúdo do seu edital e ter domínio do conhecimento. O candidato deve treinar produção textual, conforme as regras do edital e sob a orientação de um professor para que sejam verificadas e corrigidas as possíveis falhas.