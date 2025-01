Direito Constitucional: a base segura para a sua aprovação em Concursos Públicos

Se você está se preparando para concursos públicos, já deve ter percebido: o Direito Constitucional não é apenas mais uma disciplina do edital. Ele é a espinha dorsal, o ponto de partida para quem quer estudar para concurso. E não é à toa!

Presente em praticamente todos os concursos, seja para a área jurídica, fiscal, policial ou administrativa, o Direito Constitucional ocupa um espaço privilegiado nos editais. Além de suas questões diretas, ele é a base para o estudo de outras disciplinas como Direito Administrativo, Eleitoral, Processual e até mesmo Direito Penal. Afinal, é na Constituição que estão os princípios fundamentais e as regras estruturantes do Estado, elementos indispensáveis para compreender o ordenamento jurídico como um todo.

Agora, imagine estudar Direito Administrativo sem entender os princípios constitucionais que regem a Administração Pública ou enfrentar Direito Penal sem dominar as garantias fundamentais previstas no art. 5º da Constituição. Seria como tentar montar um quebra-cabeça sem as peças principais. Por isso, dominar Direito Constitucional não é apenas uma vantagem competitiva; é uma

necessidade.

Além de sua relevância técnica, o Direito Constitucional também nos conecta à própria essência da cidadania e pode ajudar você nas argumentações de questões discursivas e redação. Portanto, se você ainda não deu a devida atenção ao Direito Constitucional, este é o momento de mudar isso. Encare essa disciplina como a base para sua aprovação e para o exercício da sua futura carreira pública.

Afinal, quem conhece a Constituição está sempre um passo à frente!

Banco do Brasil estuda o lançamento de edital em 2025

Para quem quer fazer concurso público para o setor bancário, vem aí mais uma oportunidade. O Banco do Brasil estuda a abertura de concurso para 7.200 vagas, e provavelmente a banca será a CESGRANRIO, já que o contrato só encerra em dezembro de 2025. Portanto, se você está estudando para o concurso do Banpará, após a prova, é só continuar e mudar a estratégia da banca. Para estimular quem quer ser bancário, a coluna entrevistou Jaqueline Paz, que é concursada do Banco do Brasil há 14 anos, ela falou como foi a sua preparação, quais as dificuldades e como é a rotina do BB.

Jaqueline deu as seguintes dicas para quem quer uma vaga no Banco:

1. Organize sua rotina, identifique as disciplinas com maior peso (número de questões) e assuntos recorrentes.

2. Faça um estudo focado: leia resumos teóricos, treine questões de provas anteriores e avalie seus erros.

Jaqueline deu as seguintes dicas para quem quer uma vaga no Banco:

1. Organize sua rotina, identifique as disciplinas com maior peso (número de questões) e assuntos recorrentes.

2. Faça um estudo focado: leia resumos teóricos, treine questões de provas anteriores e avalie seus erros.