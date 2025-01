Concursos públicos: Como 2025 pode ser o seu Ano de Aprovação?!

O início de um novo ano é um convite para traçar metas e renovar sonhos. Para quem se prepara para concursos públicos ou para o Exame da OAB, 2025 pode (e vai) ser o ano da aprovação – mas isso exige mais do que apenas vontade: é preciso planejamento estratégico.

E para que o planejamento estratégico tenha resultado é preciso seguir alguns passos, vejamos:

1. Organize sua rotina de estudos

A rotina é a base de qualquer preparação sólida. Antes de começar, analise seu tempo disponível. Divida-o entre trabalho, compromissos pessoais e lazer, mas reserve horários fixos para o estudo. Lembre-se de que qualidade é mais importante do que quantidade. Lembre-se que um cronograma bem estruturado deve incluir: estudo teórico com leitura aprofundada dos temas mais cobrados; treino de questões para se familiarizar com o estilo da sua banca e revisões regulares para fixar o conteúdo. Use ferramentas como planners, aplicativos ou quadros semanais para visualizar seu progresso.

2. Estabeleça metas realistas

Definir metas é motivador, mas elas precisam ser alcançáveis. Em vez de "vou estudar todo o Direito Constitucional este mês", divida o conteúdo em partes menores e mensuráveis, como "vou estudar os artigos do Título I da Constituição esta semana". Priorize disciplinas em que você tem mais dificuldade, mas não abandone as que já domina. Metas claras e progressivas garantem que você chegue ao dia da prova preparado.

3. Revise erros do passado e ajuste estratégias

Se 2024 não trouxe o resultado esperado, aproveite este momento para refletir. Analise o que deu errado: foi a falta de tempo? Excesso de conteúdos acumulados? Dificuldade em provas discursivas? Use essas respostas para ajustar sua estratégia. Troque métodos que não funcionaram por novas abordagens, como mapas mentais, resumos e simulados frequentes.

O sucesso em concursos e na OAB não é obra do acaso, mas sim fruto de esforço constante e planejamento inteligente. Com organização, metas bem definidas e uma estratégia ajustada, 2025 pode, sim, ser o ano da sua aprovação. O importante é começar agora. O primeiro passo está ao seu alcance!

Concursos para 2025, Carol Abreu dá dicas para quem quer a aprovação

O ano de 2025 inicia com alguns concursos já engatilhados, e a coluna entrevistou a Professora e Mentora Carol Abreu que deu orientações importantes para quem quer começar o ano focado(a) na aprovação:

Carol deu os seguintes conselhos:

1 - Organize-se e principalmente coloque em prática suas metas de estudo;

2 - Estude a “lei seca”, pois grande parte das questões cobram o conhecimento puro da lei.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.