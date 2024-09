Concurseiros de Carreira Policial aguardam editais

Os concurseiros de Carreira Policial têm o que estudar, pois em breve terão ótimas oportunidades de aprovação.

No âmbito federal, a Polícia Federal solicitou concurso para preencher 1.810 vagas para os cargos de Papiloscopista, Perito Criminal, Delegado, Escrivão e Agente e 789 vagas para os cargos administrativos, já que os últimos concursos tiveram a validade expirada em 09/2023.

Já a Polícia Rodoviária Federal solicitou um total de 5.137 vagas, sendo 4.902 para Policial Rodoviário Federal e 235 para Agente Administrativo. No caso da PRF, o último certame ainda tem validade até o 12/2025, mas o cadastro de reserva não atende à demanda solicitada pelo órgão.

No âmbito do Estado do Pará temos 3 concursos em andamento.

O Concurso da Polícia Civil tem 237 vagas autorizadas, sendo 100 para Escrivão e 137 para cargos administrativos e a comissão do concurso já está formada, o que indica que a banca pode ser escolhida a qualquer momento e o edital publicado.

O concurso da Polícia Científica (Centro de Perícias Renato Chaves) também tem comissão formada para planejar o concurso com 246 vagas já autorizadas para os cargos de Perito Criminal (várias formações), Médico Legista e Odontologista. O último concurso já está com validade expirada.

Já a Polícia Penal que compõe a SEAP-Pa (Secretaria de Administração Penitenciária), houve a solicitação de 160 vagas para o cargo de Policial Penal, juntamente com pedido de alteração de plano de trabalho para utilização de recursos para edital, o que depende de aprovação, pois os recursos viriam do Fundo Penitenciário.

Se você é um concurseiro de Carreira Policial aproveite as oportunidades e garanta a sua vaga.

Ana Carolina Siqueira orienta quem vai fazer Carreira Policial

Para ajudar os concurseiros que vão fazer Carreira Policial, a Coluna entrevistou Ana Carolina Siqueira, que é Delegada de Polícia Civil e Professora de Legislação Penal Especial.

Siqueira destacou duas dicas importantes:

1 - Em Legislação Penal Especial é necessário acompanhar as atualizações das leis, preferencialmente em sites oficiais.

2 - Cuidar da saúde física e mental é importantíssimo neste tempo de estudo. Não esquecer que o teste de aptidão física exige preparação bem antecipada.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.