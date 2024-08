Atenção, concurseiros, já há movimentação para a 2ª Edição do Concurso Nacional Unificado!

Antes mesmo da aplicação da primeira edição do Concurso Nacional Unificado no último domingo (18/08), já foram anunciadas notícias sobre a aplicação da segunda edição do CNU.

Na última quinta-feira (15/08), a Ministra Esther Dweck (titular do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) afirmou que até março de 2025, o governo federal deve anunciar a realização da segunda edição do “Enem dos Concursos”. A fala da Ministra foi no programa “Bom dia, Ministro” e aumenta a expectativa dos concurseiros para esta segunda edição do CNU.

A Ministra ainda afirmou que as provas devem ser aplicadas em agosto de 2025 e aproveitará as novas autorizações de concursos para cargos federais abertas neste segundo semestre de 2024. Além disso, haverá uma análise dos resultados desta primeira prova do CNU, com um balanço dos aprovados e vagas preenchidas.

Para colaborar, está tramitando a aprovação de previsão orçamentária para o próximo ano de 2025, contemplando mais de 7 mil vagas no serviço público federal que seriam destinadas tanto para o Cadastro de Reserva do CNU, quanto para novos concursos de órgãos que ainda não receberam autorizações.

Mas é importante destacar que muitos cargos, em diversos órgãos públicos federais precisam de concurso, e não entraram na primeira edição do CNU, como é o caso de Agente Administrativo da Polícia Federal. Para as vagas deste cargo, por exemplo, necessariamente haverá concurso público. Lembrando que para o cargo ser incluído no CNU é necessária a adesão do órgão à segunda edição do Concurso, tudo nos moldes da legislação que regulamenta o certame.

Então, para todos os interessados na próxima edição do CNU, a recomendação é: comece a estudar logo. E você que fez a prova ontem, mas não tem certeza se teve um bom desempenho, saiba que já está na frente, continue estudando!

Edital do Banco da Amazônia agita os concurseiros da área bancária

O edital do BASA agitou os concurseiros da área bancária. Muitos estavam na expectativa do edital do Banpará, cuja banca será CETAP, mas tiveram que fazer um “desvio de rota” para a preparação para a prova da CESGRANRIO, marcada para outubro.

E para ajudar os concurseiros que acompanham a nossa coluna e estão se preparando para o concurso do BASA, entrevistamos a professora Ana Furtado, que ministra as disciplinas Qualidade do Atendimento e Diversidade e Vendas e Negociação, que é conteúdo para o cargo de Técnico Bancário.

Ana destacou duas dicas importantes:

1- Estude com um bom material teórico, faça anotações e treine questões da banca CESGRANRIO.

2- Dê destaque aos assuntos mais cobrados, como Marketing de Relacionamento e Marketing Digital, por exemplo.

