Publicações sobre cinema fazem a cabeça dos cinéfilos

A literatura sobre o cinema ampliar informações e opiniões sobre os filmes, diretores, roteiristas, estéticas e diversos segmentos vinculados direta ou diretamente a criação artística na sétima arte. É possível encontrar bons livros com vários temas que instigam nosso conhecimento sobre o cinema. Algumas publicações são companheiras de muitos anos da minha cinefilia como, por exemplo, o “Dicionário de Cineastas” (1977) de Rubens Ewald Filho. Neste livro, o autor informa sobre a vida e filmografia de vários diretores de cinema permitindo que o leitor tenha curiosidade sobre sua obra.

Aprendi muito sobre filmes com “Dicionário dos Cineastas” e outros livros, como “Hitchcock e Truffaut” (com entrevistas do cineastas do cineasta François Truffaut com o mestre Alfred Hitchcock, nos anos 1960), “Afinal, de quem são os filmes” (entrevistas do diretor e jornalista Peter Bogdanovich com cineastas de diversos períodos do cinema americano, incluindo pioneiros do cinema silencioso), “Cinefilia: Invenção de um Olhar, história de uma cultura 1944-1968” de Antoine de Baecque, “Esculpindo o Tempo” de Andrei Tarkovski e “Cinema no Tucupi” de Pedro Veriano.

Outras publicações sobre cinema merecem atenção dos cinéfilos e estão disponíveis para venda on line e livrarias. Indico ao leitor algumas sugestões que podem gerar interesse e leituras:

“Kubrick” de Michel Ciment (imagem do texto é do cineasta Stanley Kubrick)

“A Arte da Crítica” de Luiz Zanin Oricchio

“A História do Cinema para quem tem pressa” de Celso Sabadin

“Novos Cinemas do Mundo – Filmes Essenciais” (Versátil Home Vídeo)

“Cinema Fantástico Brasileiro: 100 Filmes Essenciais” de Gabriel Carneiro e Paulo Henrique Silva (org.)

“No Rastro do Cinema Novo” de Pedro Simonard

“A Arte do Cinema” de David Bordwell e Kristin Thompson

“Num Piscar de Olhos” de Walter Murch

“A Linguagem Secreta do Cinema” de Jean-Claud Carriére

“O Cinema da Nova Hollywood - Filmes Essenciais do Movimento” (Versátil Home Vídeo)

“Paulo Emílio na Emergência do Cinema Novo” de Pedro Plaza Pinto

“Ficção Especulativa no Cinema Negro Brasileiro” de Kariny Martins

“O Nacional nos Cinemas Brasileiro e Argentino - 1995 a 2002” de Eduardo Dias Fonseca.

“As Principais Teorias do Cinema” de J. Dudley Andrew

“Narrativa Cinematográfica” de Jennifer Van Sijll

“Lendo as Imagens do Cinema” de Laurent Jullier e Michel Marie

“Tudo sobre cinema” de Philip Kemp

“A Odisseia do Cinema Brasileiro” de Laurent Desbois

“Das Redes ao Estado: o Capital Político no Cinema Novo” de Luciano Miranda

“Pioneiros Do Cinema Brasileiro” de Jurandyr Noronha

“Saudades Do Século 20” de Ruy Castro

“Luzes da Ribalta” de Charles Chaplin (prefácio, ensaio e organização de David Robinson)

“Eu, Fellini” de Charlotte Chandler

“O Nordeste No Cinema” de Wills Leal

“Cinema e Antropologia” de Patricia Monte-mor e José Inácio Parente

“Jornalismo No Cinema – Filmografia e Comentários” de Christa Berger (org)

“À Espera do Tempo: Filmando Com Kurosawa” de Teruyo Nogami

Dicas da semana

"Sem Coração”, “Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos”, “As Linhas da minha Mão” e “A Menina Silenciosa” (filme premiado com indicação ao Oscar de melhor filme internacional) (Cine Líbero Luxardo).

Sessão Debate ACCPA/Cine Líbero Luxardo com o filme "A Menina Silenciosa". Dia 07/05, às 19h, no Cine Líbero Luxardo.

“Um Punhado de Bravos” de Raoul Walsh. Com Errol Flynn. Um paraquedista e seus homens invadem linhas inimigas para desativar um radar durante a segunda guerra mundial (Cineclube SINDMEPA. Dia 07/05, às 19h. Entrada gratuita).