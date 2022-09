Próximos Lançamentos nos Cinemas

A programação de filmes nas salas de cinema para os últimos meses de 2022 está definida com várias estreias, de acordo com as negociações de exibidores com diversas distribuidoras. Alguns filmes com previsão de lançamento para este ano tiveram novas datas agendadas para 2023, por diversas razões operacionais e mercadológicas. Em 2022, depois de dois anos de intensa pandemia, o mercado de exibição cinematográfico retomou suas atividades de modo mais regular com muitas estreias de filmes previstos, incluindo produções que seriam exibidas em 2021, mas adiadas devido ao grave problema de saúde mundial.

cine news Amsterdam Pantera Negra Halloween Avatar 2 Ennio O Maestro

É curioso lembrar que a dinâmica de lançamentos de filmes nos cinemas brasileiros foi diferente até o início dos anos 1980. Os filmes lançados nos EUA geralmente estreavam no circuito nacional muitos meses depois das estreias no mercado americano. Entre outras razões, a proposta era esperar que os altos faturamentos nas bilheterias de alguns filmes de sucesso gerassem grandes expectativas nos espectadores de diversos países e estas produções repetissem o êxito comercial do circuito americano.

Esta dinâmica de estreias durou muitas décadas, e foi alterada, a partir dos anos 1980 e foi intensificada com a prática de se assistir filmes em casa proporcionada pelo Vídeo Home System (VHS). No final dos anos 1990, com o DVD e a intensa pirataria de filmes, os lançamentos simultâneos de filmes nos EUA e diversos países, se estabeleceram definitivamente para a grande maioria das produções realizadas em Hollywood. Atualmente, com os canais de streaming, a polêmica sobre estreias de filmes está concentrada em negociações para que as produções cinematográficas cheguem ao streamig somente meses depois dos cinemas para evitar maior evasão de público dos circuitos de exibição de filmes.

Independente de questões de exibição e as plataformas audiovisuais, as distribuidoras de filme procuram agendar com muita antecedência seus lançamentos visando datas comercias de acordo com o calendário americano. Confira a relação de alguns filmes previstos para estreias nos cinemas comerciais e alternativos em 2022:

Circuito Comercial

Outubro

- Pássaro Branco – Uma História de Extraordinário Pássaro Branco. “Spin-off” do filme Extraordinário lançado em 2017.

- Halloween Ends – O Acerto de Contas: Novo filme com o personagem Mike Myers que, desde 1978, é uma das principais referências dos fãs de filmes de terror.

Novembro

- Amsterdam de David O. Russel. Com Robert De Niro, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington. A história do filme acontece nos anos 1930 quando três amigos testemunham um assassinato, tornam-se suspeitos e ao tentar investigar o caso, descobrem uma das tramas mais ultrajantes da história norte-americana.

- Pantera Negra: Wakanda Para Sempre de Ryan Coogler. Continuação do sucesso Pantera Negra.

Dezembro

- Avatar: O Caminho da Água de James Cameron. Com Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver. Sequência do grande sucesso Avatar (2009).

Circuito Alternativo

Outubro

- Ennio, O Maestro de Giuseppe Tornatore. Documentário sobre o genial maestro Ennio Morricone. O filme é uma homenagem à vida e a obra desse extraordinário compositor italiano que realizou obras primas musicais como Era uma vez na América (1984).

- Mostra Vicente Cecim. Mostra de filmes dirigidos pelo cineasta e escritor Vicente Cecim.

- IV Festival Internacional do Filme Etnográfico do Pará (De 20 e 26 de outubro de 2022). Festival dedicado ao gênero documentário.

Novembro

- Amazônia FiDoc Festival (De 10 a 17 de novembro de 2022). Festival dedicado a produção cinematográfica dos países que compõem a Pan-Amazônia.

Indicações da semana:

- A Vida de Pedro de Laís Bodanzky e O Livro dos Prazeres de Marcela Lordy (baseado na obra de Clarice Lispector) (Cine Líbero Luxardo. Em exibição até dia 05/10)

- Grandes Esperanças (1946) de David Lean. Clássico do cinema com John Mills, Alec Guinness e Jean Simmons (Cineclube SINDMEPA. Dia 04/10).