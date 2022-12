Os Filmes da Copa do Mundo

Cinema e futebol estão unidos em diversas obras audiovisuais que realçam outros significados do futebol para aqueles que admiram esse esporte. É importante evidenciar a valorização histórica de momentos mágicos desse esporte eternizados por meio de filmes/documentários que precisam ser mostrados para novas gerações de espectadores/torcedores. Desse modo, diversos públicos podem ampliar suas avaliações sobre o futebol a partir das histórias da Copa do Mundo.

Copas Copa 1958 Copa 1962 Copa 1970 Copa 1982 Copa 1994 Copa 2002

A Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) é responsável pela realização da Copa do Mundo, desde 1930, e produz filmes oficiais desse evento esportivo mundial, desde 1954, com material audiovisual que nos apresenta ocasiões inesquecíveis do futebol. A maioria desses filmes não foi exibida nos cinemas brasileiros. O filme Todos os Corações do Mundo de Murilo Salles sobre a copa de 1994 conquistada pela seleção brasileira é uma exceção. Esse filme foi lançado em grande circuito de exibição e teve sucesso de público devido à vitória da nossa seleção que, finalmente, conquistou o tetra campeonato de futebol nessa edição.

O interesse dos adeptos brasileiros de futebol em assistir os filmes oficiais de FIFA foi efetivado nos anos 1990 quando a revista esportiva Placar lançou essas produções em VHS nas bancas de revista. Na década posterior, foi lançada uma coleção em box com 15 DVDs que reuniu vários filmes sobre a Copa com a inclusão de imagens das edições de 1930 a 1938. Entre os filmes mais interessantes destaco às produções sobre a Copa de 1970 (com o melhor do futebol brasileiro em jogos maravilhosos com Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Carlos Alberto, etc), 1982 (quando a sensacional seleção brasileira com Zico e Sócrates não venceu, infelizmente) e 1994 (em um belo trabalho do cineasta brasileiro Murilo Salles). Como admirador do futebol, lamento não ter assistido aos filmes da Copa nos cinemas. Lembro-me de ver os melhores lances de diversos jogos do campeonato brasileiro por meio dos cinejornais e Canal 100 que foram exibidos nos cinemas, até os anos 1970. Era encantador assistir jogos e gols em uma tela de cinema!

Assistir esses e outros filmes/documentários sobre futebol é uma maneira distinta de observar as diversas ações e reações geradas por esse esporte admirado em vários países. Ao revelar pontos de vista culturais, sociais e econômicos e expandir conhecimento técnico sobre a dinâmica desse esporte, a maioria dos filmes da Copa revelam evidentes diversidades e diferenças entre povos e possíveis harmonias entre as pessoas/torcedores. Entendo que são necessárias outras abordagens fílmicas sobre a Copa, mas é inevitável ver ou rever estas produções com saudades sobre esperanças de um mundo mais fraterno por meio de um jogo de futebol. Mas, ainda é possível celebrar belos momentos que os jogos podem mostrar entre a bola e os jogadores, especialmente, por exemplo, as cenas extraordinárias do maior jogador de futebol de todos os tempos: Pelé!

Confira a relação dos filmes da Copa do Mundo produzidos pela FIFA com seus respectivos títulos e vamos celebrar esse genial esporte que sempre merece nossa atenção na torcida que a seleção brasileira seja campeã da Copa do Mundo em 2022. Assista todos os filmes oficiais de Copas do Mundo no streaming Fifa+ ou em DVD:

Copa do Mundo de 1954 – Suíça: O Mundo joga Futebol (Die Welt spielt Futball);

Copa do Mundo de 1958 – Suécia: Dentro! (Hinein!);

Copa do Mundo de 1962 – Chile: Viva Brasil (Viva Brazil);

Copa do Mundo de 1966 – Inglaterra: Meta! (Goal!);

Copa do Mundo de 1970 – México: O Mundo a seus pés (The World at Their Feet);

Copa do Mundo de 1974 – Alemanha Ocidental: Rumo à Glória (Heading for Glory);

Copa do Mundo de 1978 – Argentina: Campeões (Campeones);

Copa do Mundo de 1982 – Espanha: G’ole! (G´ole!) (trilha musical de Rick Wakeman);

Copa do Mundo de 1986 – México: Herói (Hero);

Copa do Mundo de 1990 – Itália: Itália 90: Noites Mágicas (Itália 90: Notti Magiche);

Copa do Mundo de 1994 – Estados Unidos: Todos os Corações do Mundo (Two Billion Hearts);

Copa do Mundo de 1998 – França: A Taça da Glória (La Coupe de la Gloire);

Copa do Mundo de 2002 – Coreia do Sul e Japão: Sete Jogos da Glória (Seven Games from Glory);

Copa do Mundo de 2006 – Alemanha: A Grande Final (The Grand Finale);

Copa do Mundo de 2010 – África do Sul: O Filme Oficial da Copa do Mundo da FIFA 2010 em 3D (The Official 2010 FIFA World Cup Film in 3D);

Copa do Mundo de 2014 – Brasil: Brasil! Copa do Mundo Fifa 2014 (Brasil! Fifa World Cup 2014);

Copa do Mundo de 2018 - Rússia: O Filme Oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018 (The Official Film of 2018 FIFA World Cup Russia).

Dicas da Semana:

Aftersun de Charlotte Welles, Carvão de Carolina Markowicz e Moonage Daydream de Brett Morgen (Cine Líbero Luxardo).

Malena de Giuseppe Tornatore. Com Monica Bellucci. Trilha musical de Ennio Morricone. Sessão dia 06/12 às 19h com entrada franca (Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará).