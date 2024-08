Obrigado, Alain Delon e Gena Rowlands!

Dois atores de expressiva trajetória artística no cinema faleceram recentemente: Alain Delon e Gena Rowlands. Alain Delon foi um ator talentoso que viveu uma época especial no cinema europeu durante as décadas de 1950 e 1960. Ele teve o privilégio de trabalhar com diretores extraordinários, como Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Valerio Zurlini e René Clément, em filmes marcantes como "Rocco e Seus Irmãos" (1960), "O Leopardo" (1963), "O Eclipse" (1962), "Cidadão Klein" (1976), "A Primeira Noite de Tranquilidade" (1972) e "O Sol por Testemunha" (1960). Nos anos 1990, Delon surpreendeu crítica e público ao colaborar com Jean-Luc Godard no ótimo filme "Nouvelle Vague". Seu legado inclui uma vasta filmografia e atuações memoráveis, que o consagraram como um dos maiores nomes do cinema. Delon é imortal. Obrigado, Alain Delon!

Alain Delon (Imagem: Divulgação)

Gena Rowlands foi uma das maiores atrizes do cinema. Seu talento foi evidenciado em diversos filmes que ela atuou em vários anos de carreira, desde os anos 1950. Ela começou a atuar no cinema no filme “The High Cost of Living” (1958). Com o cineasta John Cassavetes, seu marido, ela realizou filmes excelentes como "Uma Mulher sob Influência" (1974) e "Noite de Estreia" (1977). Uma de suas maiores atuações pode ser apreciada em "A Outra" (1988) de Woody Allen. Confira o talento dessa grande atriz em ótimos filmes como “Sonhos” (1959), “Minnie and Moskowitz” (1971) e “O Diário de uma Paixão” (2004). Rowlands é imortal! Obrigado, Gena Rowlands!

Gena Rowlands (Imagem: Divulgação)

Cinemas, Cineclubes e Livros

Agradeço o convite para participar da 27° Feira Pan-Amazônica do Livro e Multivozes em um bate-papo sobre cinemas e cineclubes na história de Belém, ao lado da minha mestra Luzia Álvares, com mediação da amiga Luciana Medeiros. O bate-papo sobre esse tema significativo acontecerá na Feira no dia 25/8 às 16h. Na Feira, terei a oportunidade de discorrer sobre o lançamento dos e-books (que em breve serão publicados em livros) de minha autoria baseados em trabalhos de pesquisa que realizo há muitos anos: “Das Montanhas Mineiras para as Águas Amazônidas: A Paixão de Alexandrino Gonçalves Moreira (A.G.M) e a cultura cinematográfica” (em homenagem ao meu pai), “Paisagem na Neblina da Arte Cinematográfica: Um Pacto Cinéfilo da Associação Paraense de Críticos de Cinema do Pará (APCC)”, “Memórias da Cinefilia Amazônida – Pedro Veriano” (coletânea de críticas organizada em parceria com Bene Martins) e “Memórias da Cinefilia Amazônida – Luzia Álvares” (coletâneas de críticas organizada em parceria com Bene Martins).

Cinema americano clássico

Ministrarei um minicurso sobre “Cinema Americano Clássico” no dia 26/8, na Casa das Artes. O conteúdo abordará o contexto, as histórias, as características, as influências e o legado desse cinema, que é fundamental para a sétima arte. Sua trajetória de transformação, qualidade e produção é rica em histórias e personagens icônicos. Conhecer o cinema americano é essencial para compreender as mudanças estéticas e comerciais do cinema. Participe! Inscrições gratuitas.

Roda de Cinema

A saga Alien, iniciada em “Alien O Oitavo Passageiro” (1978) de Ridley Scott, apesar de sua premissa frequentemente comercial, oferece reflexões profundas, comparáveis a diversos clássicos da ficção científica. Os filmes desse personagem distinto no cinema abordam questões científicas e filosóficas relevantes para o cinema do século XXI. Alien será o tema da Roda de Cinema intitulada "A saga Alien e sua relevância no cinema de ficção científica Contemporânea", no dia 28/8, às 18h30, na Casa das Artes, com minha apresentação e coordenação com entrada gratuita.

Debate

A sessão Cult Debate da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) trouxe reflexões intensas sobre o aclamado filme "O Mal Não Existe", de Ryûsuke Hamaguchi. O longa confirma o talento deste renomado diretor japonês, já aplaudido por "Drive My Car". "O Mal Não Existe" é uma obra intensa, com personagens complexos e enigmáticos que desafiam as expectativas do público, exigindo integral atenção às suas nuances temáticas e estéticas. Um filme excepcional.

Dicas da semana

“Tipos de Gentileza” de Yorgos Lanthimos. Com Emma Stone, Williem Dafoe.

“Motel Destino” de Karim Aïnouz. Exibido no festival de Cannes em 2024.

Filmes silenciosos da cineasta Mabel Normand. Acompanhamento musical ao vivo com Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Dia 27/8 às 19h. Entrada gratuita).