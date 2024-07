Veja quais foram as maiores bilheterias nos cinemas em 2024

As salas de cinema tiveram bom público no primeiro semestre de 2024. Muitas produções cinematográficas conseguiram gerar interesse dos espectadores para irem aos cinemas, resultando em um semestre financeiramente positivo para a indústria cinematográfica, especialmente a americana, que há anos domina o mercado de produção, exibição e distribuição de filmes.

"Divertida Mente 2" tinha grandes expectativas de intensas bilheterias, mas o resultado foi além do esperado pelos produtores, tornando-se um dos maiores sucessos da história do cinema. "Duna 2" conseguiu ampliar o número de espectadores em relação ao primeiro filme, lançado em 2021. As intermináveis sequências de filmes que fizeram sucesso, como "Bad Boys", "Meu Malvado Favorito" e "Kung Fu Panda", continuam agradando a maioria do público, e podemos esperar mais sequências nos próximos anos.

VEJA MAIS

A expectativa é que, no segundo semestre, as salas de cinema consigam superar os resultados financeiros do primeiro semestre e atinjam as rendas das bilheterias obtidas em 2019.

Maiores bilheterias nos cinemas em 2024 – 1º Semestre:

“Divertida Mente 2” - 1,447,461,729 de dólares “Duna: Parte Dois” — 711.844.358 de dólares “Meu Malvado Favorito 4” - 580.680.150 de dólares “Godzilla x Kong: O Novo Império” — 567.650.016 de dólares “Kung Fu Panda 4” - 545.626.023 de dólares “Planeta dos Macacos: O Reinado” — 396.666.553 de dólares “Bad Boys 4” - 388.334.897 de dólares “Garfield: Fora de Casa” — 248.669.889 de dólares "Um Lugar Silencioso: Dia Um” - 242.488.516 de dólares “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo” — 201.844.268 de dólares

Olympia na Rua

Uma nova sessão do “Olympia na Rua” acontecerá no dia 04/08 em frente ao cinema Olympia. Essas sessões continuarão até a conclusão das reformas do cinema Olympia e têm como prioridade a exibição de filmes paraenses. A programação de agosto inclui a exibição dos curtas-metragens “Allegro Pero no Mucho” de Cássio Tavernard, “Matinta” de Fernando Segtowick, “Meu Tempo Menino” de Emanoel Loureiro (produção de Santarém) e “A Última Maria” de Edivaldo Moura (produção de Castanhal). A sessão será exibida no dia 04/08, às 18h, com entrada gratuita.

Mestras

O documentário paraense “Mestras” foi selecionado para a Mostra Competitiva de Documentários da 52ª edição do Festival Internacional de Cinema de Gramado. O filme, dirigido por Aíla e Roberta Carvalho, é um tributo à força das mulheres artistas da Amazônia, responsáveis por manter vivas as tradições ancestrais por meio da arte e da resistência. O documentário aborda diversas vertentes da música paraense. Entre as mestras destacadas pelo filme estão a Mestra Iolanda do Pião, Mestra Miloca, Mestra Bigica e a cantora Dona Onete, uma das referências da música paraense no Brasil e no mundo. O 52º Festival de Cinema de Gramado acontecerá entre os dias 9 e 17 de agosto de 2024, e a Mostra Competitiva de Documentários será realizada de 12 a 16 de agosto.

ACCPA

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) divulgará na próxima semana uma lista dos melhores filmes exibidos em nosso circuito no primeiro semestre de 2024. Entre os filmes selecionados estão "A Menina Silenciosa" de Colm Bairéad, "Anatomia de uma Queda" de Justine Triet e "Dias Perfeitos" de Win Wenders. No segundo semestre deste ano, a ACCPA realizará seu segundo seminário de crítica cinematográfica na Casa das Artes.

Dicas da Semana

“A Flor do Buriti” de João Salaviza e “Orlando Minha Biografia Política” de Paul B. Preciado (Cine Líbero Luxardo).

“O Homem das Novidades” de Buster Keaton. Clássico do cinema silencioso com acompanhamento musical ao vivo de Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Dia 30/7 às 19h com entrada gratuita).