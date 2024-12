Estreias nos cinemas

No último mês do ano, diversos lançamentos chegam aos cinemas em um período de grande movimento de público. Confira algumas das principais estreias desta semana nos cinemas de Belém:

Cine Líbero Luxardo:

“Queer”, de Luca Guadagnino (diretor de Me Chame pelo Seu Nome), com Daniel Craig. O drama, adaptado de um roteiro de Justin Kuritzkes e baseado no romance de 1985 de William S. Burroughs, é ambientado na Cidade do México dos anos 1940. A trama acompanha um expatriado americano rejeitado que se apaixona por um homem mais jovem. O filme estreou no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde competiu pelo Leão de Ouro.

Outros filmes em exibição:

O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar, com Tilda Swinton e Julianne Moore

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, com Fernanda Torres e Selton Mello.

Circuito Comercial:

Kraven - O Caçador, de J.C. Chandor, com Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe. O filme apresenta a história de origem de Kraven, um dos vilões da franquia Homem-Aranha. De origem russa, ele vem de uma família de caçadores e criminosos. Seus poderes sobrenaturais e sua força sobre-humana o tornam um oponente destemido e habilidoso.

Outros filmes em exibição: Moana 2, Gladiador 2, Ainda Estou Aqui.

Lançamentos nos cinemas em Dezembro

Diversos filmes programados para dezembro de 2024 estão na expectativa dos exibidores e público:

Mufasa: O Rei Leão. Direção: Barry Jenkins. Com Aaron Pierre.

Lee. Direção: Ellen Kuras. Com Kate Winslet.

Avatar: Fogo e Cinzas. Direção: James Cameron. Com Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Histórias Que é Melhor Não Contar. Direção: Cesc Gay.

Sebastian Direção: Mikko Mäkelä - Elenco: Ruaridh Mollica, Hiftu Quasem, Jonathan Hyde

Sonic 3 - O Filme. Direção: Jeff Fowler.

O Auto da Compadecida 2. Direção: Guel Arraes, Flavia Lacerda. Com Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Luis Miranda.

“Ainda estou aqui”

A associação do Critics Choice Awards anunciou, no dia 12, as indicações às categorias de cinema da premiação. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui foi indicado a Melhor Filme de Língua Estrangeira. A cerimônia acontecerá no dia 12 de janeiro de 2025, na Califórnia. Outra ótima notícia para Ainda Estou Aqui: o filme está na lista de indicados a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro 2025. Fernanda Torres foi indicada na categoria de Melhor Atriz. Fernanda Montenegro, mãe da atriz Fernanda Torres ficou muito comovida com a indicação da filha ao Globo de Ouro. A indicação de Torres acontece 25 anos após a de sua mãe, indicada na mesma categoria em 1999, por seu trabalho em "Central do Brasil". O filme superou a marca de 2,5 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros e é um dos maiores sucessos de bilheteria do ano no Brasil.

Dica da semana

(Divulgação)

“A Felicidade não se compra” de Frank Capra. Com James Stewart e Donna Reed. Na noite de Natal, na cidade de Bedford Falls, George Bailey, um homem que sempre ajudou as pessoas, enfrenta uma crise financeira. Sua família e amigos oram por ele, e um anjo da guarda chamado Clarence é enviado para mostrar a George sua importância na vida das pessoas. Considerado um dos melhores filmes da história do cinema. Um eterno clássico do cinema! É o filme preferido do nosso querido mestre Pedro Veriano Cineclube SINDMEPA. Dia 17/12 às 19h. Entrada gratuita.