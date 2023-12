Bons filmes para assistir nos cinemas e TV

O final do ano se aproxima, e os cinemas se preparam para os aguardados lançamentos, como "Wonka – A Fantástica Fábrica de Chocolate" e "Aquaman 2 – O Reino Perdido", prometendo grandes bilheterias. Felizmente, o Cine Líbero Luxardo está de volta com uma programação de qualidade para dezembro. É válido aguardar a exibição do clássico "A Felicidade não se Compra" de Frank Capra em uma sessão cineclubista imperdível que acontecerá antes do Natal.

Enquanto aguardamos mais novidades nas telonas, recomendo conferir "Napoleão" de Ridley Scott no cinema e explorar algumas opções nos canais de streaming. Tenham todos uma excelente sessão de cinema!

Napoleão

Ridley Scott, renomado por obras como "Os Duelistas" (1976), "Alien" (1979) e "Blade Runner Caçador de Androides" (1982), demonstra seu talento na fascinante abordagem da vida de Napoleão Bonaparte. O filme é uma experiência rica em imagens e diálogos envolventes, acrescentando complexidade e polêmica ao retrato do personagem. Contudo, algumas lacunas no roteiro deixam tramas e subtramas de maneira significativa, porém, incompleta. Scott anunciou que a versão a ser disponibilizada em canal de streaming será mais extensa e completa que a versão de cinema, o que é promissor. No entanto, recomendamos assistir "Napoleão" nos cinemas para imergir nas belas imagens, desfrutar do elevado padrão de produção e apreciar as performances notáveis dos atores, especialmente Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby (foto), esta última destinada a conquistar numerosos prêmios ao longo de sua destacada carreira.

O Assassino

Admiro a maioria dos filmes dirigidos por David Fincher, e é impossível esquecer o impacto de "Seven: Os Sete Crimes Capitais" (1995), um filme surpreendente do início ao fim. "O Assassino" é uma adaptação cinematográfica baseada na série de HQs francesa escrita por Alexis Nolent (sob o pseudônimo Matz) e ilustrada por Luc Jacamon. A narrativa acompanha a jornada de um assassino solitário, racional e imperturbável, dedicado a fornecer os melhores serviços aos seus clientes. No entanto, este assassino é, evidentemente, um ser humano falível e vulnerável, que precisa se reinventar frequentemente para manter sua eficácia. O destaque do filme reside em sua abordagem formal, onde Fincher habilmente retrata uma história sobre um homem frio e calculista que, na prática, pode falhar e precisa lidar com as consequências em sua jornada pessoal. Fincher tinha planos de dirigir essa produção desde 2007. O talentoso Michael Fassbender (12 anos de Escravidão) interpreta o protagonista. "O Assassino" é uma produção da Netflix, exibida nos cinemas antes de sua estreia no canal de streaming. Seu trabalho mais recente foi "Mank", lançado em 2020 também pela Netflix.

Cinema feminista

Na semana passada, tivemos o privilégio de contemplar reflexões excepcionais sobre o cinema feminista durante a Roda de Cinema promovida pelo Centro de Estudos Cinematográficos na Casa das Artes. A professora e crítica de cinema, Luzia Álvares, a advogada Natasha Vasconcelos e a diretora Mailô Andrade compartilharam pensamentos valiosos sobre a relevância das temáticas feministas no cenário cinematográfico contemporâneo. Expresso meu agradecimento sincero à participação dos convidados, ao envolvimento do público e à direção da Casa das Artes por mais uma iniciativa enriquecedora no campo da cultura cinematográfica.

Silvino Santos

Em colaboração com o Professor Sávio Stoco, foi programada a exibição do documentário "Amazonas, Maior Rio do Mundo" de Silvino Santos em Belém. A iniciativa é uma parceria entre a Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) com parceria do Museu de Imagem e Som (Pará). A sessão está marcada para o dia 19 de dezembro de 2023 e será enriquecida pela presença do músico Paulo José Campos de Melo, que proporcionará um acompanhamento musical ao vivo durante a exibição. Este filme, produzido em 1918, foi considerado perdido por décadas, sendo uma verdadeira raridade no cenário do cinema brasileiro. Sua redescoberta em um arquivo em Praga acrescenta um valor histórico significativo à produção cinematográfica nacional.

Dicas da Semana

Mostra de Cinema Japonês. Até dia 06/12. Realização do Consulado do Japão em Belém e da Fundação Japão, em parceria com a Fundação Cultural do Pará (Cine Líbero Luxardo).

Giordano Bruno de Giuliano Montado. Com Gian Maria Volonté e Charllote Rampling (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 05/12, às 19h. Entrada gratuita).