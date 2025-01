“Ainda estou aqui” no Oscar!

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, gerou respeito e admiração de muitos críticos e cinéfilos desde seu lançamento em 2024. Sua exibição no Festival de Veneza foi um prenúncio da recepção calorosa que o filme teria posteriormente no Brasil e em diversos países. Premiado em Veneza na categoria de Melhor Roteiro Adaptado, o filme de Walter Salles conquistou diversos prêmios e já foi assistido por mais de 3 milhões de espectadores no Brasil.

Entre outros reconhecimentos, “Ainda Estou Aqui” alcançou destaque internacional quando Fernanda Torres merecidamente ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama por sua excelente atuação na adaptação cinematográfica da obra literária de Marcelo Rubens Paiva. O livro narra as histórias de Rubens e Eunice Paiva durante a ditadura militar no Brasil, abordando o desaparecimento de Rubens e a luta de Eunice para encontrar o marido e cuidar de sua família.

Seguir o caminho necessário para que o filme fosse mais visto e considerado em nível internacional exigia alcançar o Oscar, o mais prestigiado prêmio do cinema americano. Isso permitiria que o filme entrasse em novos mercados de exibição e fosse apreciado em diversos países. Finalmente, a qualidade da obra, somada à intensa divulgação nos Estados Unidos nos últimos meses, gerou reconhecimento na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), que indicou o filme em três importantes categorias de sua premiação no Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres.

Era esperado que “Ainda Estou Aqui” tivesse chances de ser indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, especialmente após o Globo de Ouro conquistado por Fernanda Torres. Contudo, o filme surpreendeu ao ser incluído também na categoria principal do Oscar: Melhor Filme. Esta é a primeira vez que uma produção brasileira é indicada nessa categoria, o que já representa um reconhecimento expressivo de sua relevância internacional e mercadológica.

Além disso, a nomeação serve como estímulo para que diferentes espectadores de outros países assistam ao filme e conheçam sua história, que retrata um período difícil da história do Brasil. Essa narrativa, por sua vez, encontra ressonância em histórias de outros personagens e contextos ao redor do mundo.

Gosto muito do filme de Walter Salles e saúdo seu sucesso nacional e internacional. “Ainda Estou Aqui”, por diversas razões, já é um clássico do cinema brasileiro. Espero que o filme seja assistido, debatido, estudado e analisado intensamente sob diversos aspectos políticos, culturais, sociais e humanos.

Suas indicações a este prêmio vinculado ao cinema americano têm uma importância histórica, pois contribuirão para que o filme alcance um público ainda maior. Para o cinema brasileiro, desejo que essas indicações resultem em maior reconhecimento por sua trajetória de luta e persistência. E, finalmente, que o talento de Fernanda Torres seja plenamente reconhecido em nível internacional.

Viva o cinema brasileiro!

Roda de Cinema para Pedro Veriano

A primeira Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) de 2025, sob minha coordenação e apresentação, será realizada em homenagem ao crítico de cinema, escritor, pesquisador, cineasta e cineclubista Pedro Veriano. O evento destacará sua notável trajetória no cinema e como suas ações voltadas para a cultura cinematográfica contribuíram para a formação de uma cinefilia comprometida com a sétima arte. A Roda de Cinema acontecerá no dia 29/01, às 18h30, em parceria com a Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) e a Casa das Artes. Entrada gratuita. Outras homenagens serão realizadas a Pedro Veriano nas próximas semanas. Ele merece todas as honrarias!

Dicas da semana

Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) em homenagem ao mestre Pedro Veriano. Casa das Artes. Dia 29/1 às 18h30. Entrada gratuita.

"A Semente do Fruto Sagrado", “Anora”, “Babygirl” e “Nosferatu” (Cine Líbero Luxardo).

“Nosferatu” de F. W. Murnau. Clássico do cinema silencioso com acompanhamento musical ao vivo de Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Dia 28/1 às 19h. Entrada gratuita).