Qual o trajeto do Círio de Nazaré 2025? Confira todas as ruas do percurso

O Círio de Nazaré 2025 já é considerado um dos maiores em expectativa de público da história da festividade, e a emoção dos devotos promete tomar conta das ruas de Belém mais uma vez.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

O trajeto da procissão principal, no segundo domingo de outubro, mantém a tradição e percorre vias emblemáticas da capital paraense, com momentos de fé, homenagens e intensa participação popular.

O caminho da procissão será, como sempre, um verdadeiro rio de gente movido pela devoção mariana, cruzando o coração de Belém até chegar à Basílica Santuário de Nazaré, onde a imagem será acolhida sob emoção e orações.

VEJA MAIS



Qual o trajeto do Círio de Nazaré 2025?

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré sairá da Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, ponto de partida do Círio desde 1882. A partir daí, a procissão seguirá por um percurso já consagrado:

Rua Padre Champagnat

Avenida Portugal

Avenida Castilhos França

Avenida Presidente Vargas

Avenida Nazaré

Homenagens no percurso: CDP e Banco do Brasil celebram a fé paraense

Durante a passagem pela Avenida Boulevard Castilhos França, um dos pontos altos será a tradicional homenagem da Companhia Docas do Pará (CDP), que há anos emociona os romeiros no emblemático prédio histórico cor-de-rosa.

Já na Avenida Presidente Vargas, outra homenagem aguardada é a do Banco do Brasil, que costuma preparar uma decoração temática, com faixas, imagens e mensagens que celebram a fé do povo paraense e o simbolismo do Círio como patrimônio cultural e religioso do Brasil.

Círio 2025: tradição, fé e emoção no coração da Amazônia

Com a expectativa de ser um dos mais grandiosos dos últimos tempos, o Círio 2025 tem um trajeto de 3,6 km, deve durar cerca de 6 horas, reunindo cerca de 2,3 milhões de fiéis, reforça seu papel como um dos maiores eventos religiosos do mundo.

A organização orienta os fiéis a se prepararem com antecedência, utilizando roupas leves, protetor solar e mantendo a hidratação durante a procissão.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.