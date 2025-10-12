Capa Jornal Amazônia
Círio de Nazaré 2025 lidera buscas no Google em estados fora do Pará

Levantamento do Google Trends mostra Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais entre os que mais pesquisam sobre o Círio

Heloá Canali
fonte

Um mar de fé e pixels. Enquanto os devotos erguem as mãos para a Virgem de Nazaré, o termo 'Círio de Nazaré' decola nas buscas, mostrando que a emoção da procissão também se espalha pelo mundo digital (Arte/ChatGPT)

O Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Pará e uma das maiores do Brasil, segue em destaque nas buscas do Google neste domingo (12/10). Um levantamento das últimas quatro horas feito pelo Google Trends mostra que o interesse pelo evento vai muito além das fronteiras paraenses.

Entre os estados com maior volume proporcional de pesquisas sobre o termo “Círio”, aparecem na liderança: Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A lista mostra uma predominância da região Sudeste e Sul, além do Centro-Oeste.

Ranking dos estados com mais buscas sobre o Círio

A análise considera termos como “círio”, “círio de Nazaré”, “círio de Nazaré Belém” e “Círio 2025”. Veja o ranking com base no volume de buscas relativas à população:

  1. Goiás
  2. Rio Grande do Sul
  3. Minas Gerais
  4. Paraná
  5. Santa Catarina
  6. Ceará
  7. Pernambuco
  8. Amapá
  9. Pará
  10. Amazonas.

Apesar de o Pará ocupar a 9ª colocação, o termo apresenta variações específicas na região, como "Círio de Nazaré Belém" e "programação do Círio 2025", o que indica um comportamento de busca mais segmentado entre os paraenses.

Termos relacionados também aparecem entre os mais buscados

Além do nome da festividade, os usuários também demonstram interesse por termos como "Círio de Nazaré 2025" e "Círio de Nazaré Belém", especialmente nos estados do Norte e Nordeste, como Amapá, Pará e Amazonas.

Os dados indicam que o evento desperta curiosidade nacional, inclusive em locais onde a tradição não é comemorada presencialmente.

 
