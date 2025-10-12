Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: romeiro leva imagem 'gigante' de Nossa Senhora de Nazaré durante procissão

Fiel percorreu as ruas do Círio com escultura de grandes proporções apoiada na cabeça, chamando atenção dos romeiros durante a procissão principal

Hannah Franco

A fé dos devotos do Círio de Nazaré se expressa das mais diversas formas, e neste domingo (12), durante a Grande Procissão de 2025, um romeiro chamou atenção ao carregar uma imagem gigante de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas do centro de Belém.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

A escultura, com dimensões muito acima do habitual, foi vista apoiada sobre a cabeça do fiel, que seguiu firme no trajeto de 3,6 km até a Basílica Santuário. Feita de um material aparentemente resistente e levemente pesado, a imagem atraiu olhares e se destacou na multidão.  A imagem original conta com 28cm de altura.

A Procissão Principal começou por volta das 7h30 — com 29 minutos de atraso em relação ao horário previsto — e percorre as ruas centrais de Belém em um percurso de fé e emoção que dura cerca de seis horas.

