Círio 2025: atrelamento da corda marca início da participação dos fiéis na grande procissão

Ritual simbólico antecede a saída da berlinda e marca o início oficial da participação dos promesseiros na procissão do Círio

Hannah Franco
Atrelamento da corda do Círio 2025. (Igor Mota/O Liberal)

Durante a grande procissão do Círio de Nazaré, realizada na manhã deste domingo (12/10), um dos momentos mais simbólicos e aguardados pelos romeiros foi o atrelamento da corda à berlinda que carrega a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A cerimônia, que acontece antes do início oficial da caminhada, é vista por muitos fiéis como o verdadeiro começo da procissão.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

O atrelamento da corda marca o início da participação ativa dos promesseiros, que puxam a berlinda pelas ruas de Belém. Cada detalhe do procedimento é cuidadosamente acompanhado por guardas de Nazaré e voluntários, que garantem a segurança da Imagem e das milhares de pessoas presentes no local.

Círio 2025
