Círio 2025: atrelamento da corda marca início da participação dos fiéis na grande procissão
Ritual simbólico antecede a saída da berlinda e marca o início oficial da participação dos promesseiros na procissão do Círio
Durante a grande procissão do Círio de Nazaré, realizada na manhã deste domingo (12/10), um dos momentos mais simbólicos e aguardados pelos romeiros foi o atrelamento da corda à berlinda que carrega a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A cerimônia, que acontece antes do início oficial da caminhada, é vista por muitos fiéis como o verdadeiro começo da procissão.
O atrelamento da corda marca o início da participação ativa dos promesseiros, que puxam a berlinda pelas ruas de Belém. Cada detalhe do procedimento é cuidadosamente acompanhado por guardas de Nazaré e voluntários, que garantem a segurança da Imagem e das milhares de pessoas presentes no local.
