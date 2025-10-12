Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: passagem da Imagem Peregrina lota Presidente Vargas

A Grande Procissão de Nossa Senhora de Nazaré ocorre nesse domingo, 12 de outubro, em Belém

Lívia Ximenes
fonte

Passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Av. Presidente Vargas durante o Círio (Carmem Helena / O Liberal)

A manhã desse domingo (12), em Belém, é movida por fé e devoção durante a Grande Procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A passagem da Imagem Peregrina lota a avenida Presidente Vargas com romeiros e promesseiros. O percurso até a Basílica-Santuário segue com milhões de pessoas.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

VEJA MAIS

image Círio 2025: registros mostram governador Helder Barbalho e ministro Alexandre Silveira na procissão
O governador manteve a tradição de acompanhar o Círio em meio aos fiéis

image Círio 2025: romeiro leva imagem 'gigante' de Nossa Senhora de Nazaré durante procissão
Fiel percorreu as ruas do Círio com escultura de grandes proporções apoiada na cabeça, chamando atenção dos romeiros durante a procissão principal

image Círio 2025: venda de artigos religiosos movimenta a Festa de Nazaré
Durante a Procissão Principal, nesse domingo (12), ambulantes levam fitinhas, terços e imagens da Rainha da Amazônia às ruas

A Festa da Rainha da Amazônia ocorre pela 233ª vez em 2025. Estima-se que há entre 2,5 e 3 milhões de pessoas nas ruas da capital paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

círio de nazaré 2025

grande procissão círio

Nossa Senhora de Nazaré

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda