Círio 2025: passagem da Imagem Peregrina lota Presidente Vargas
A Grande Procissão de Nossa Senhora de Nazaré ocorre nesse domingo, 12 de outubro, em Belém
A manhã desse domingo (12), em Belém, é movida por fé e devoção durante a Grande Procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A passagem da Imagem Peregrina lota a avenida Presidente Vargas com romeiros e promesseiros. O percurso até a Basílica-Santuário segue com milhões de pessoas.
Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.
A Festa da Rainha da Amazônia ocorre pela 233ª vez em 2025. Estima-se que há entre 2,5 e 3 milhões de pessoas nas ruas da capital paraense.
