Círio 2025: venda de artigos religiosos movimenta a Festa de Nazaré

A Grande Procissão do Círio de Nazaré enche as ruas de Belém na manhã desse domingo (12). Além de preces, promessas e votos, os fiéis também demonstram o carinho pela Santa com itens religiosos. No decorrer do percurso, ambulantes faturam com as vendas de fitinhas, terços e imagens da Rainha da Amazônia.

Artemio Júnior, artesão de 53 anos, fala que as buscas pelos artigos religiosos multiplicou. “O pessoal vem pra passar o Círio e já ir pra COP, aí a demanda foi grande, graças a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré”, diz. O artesão afirma que têm pessoas de todos os locais e alguém sempre aparece para levar uma lembrança.

Os objetos representam fé e servem como lembrança da festividade. A romaria segue rumo à Basílica-Santuário e estima-se que 2 milhões de pessoas estejam presentes.