Círio 2025: registros mostram governador Helder Barbalho e ministro Alexandre Silveira na procissão

O governador manteve a tradição de acompanhar o Círio em meio aos fiéis

Thaline Silva*
A exemplo de anos anteriores, o governador e a primeira-dama, Daniela Barbalho, acompanham o Círio em meio à multidão (Thiago Gomes/ O Liberal)

O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhou neste domingo (12) a 233ª edição do Círio de Nazaré, em Belém. Ele participou da procissão ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da primeira-dama, Daniela Barbalho.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Mais cedo, Helder e o ministro foram vistos tomando café da manhã no Ver-o-Peso, ponto tradicional de encontro durante o período do Círio.

Círio 2025
