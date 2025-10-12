Círio 2025: registros mostram governador Helder Barbalho e ministro Alexandre Silveira na procissão
O governador manteve a tradição de acompanhar o Círio em meio aos fiéis
O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhou neste domingo (12) a 233ª edição do Círio de Nazaré, em Belém. Ele participou da procissão ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da primeira-dama, Daniela Barbalho.
Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.
VEJA MAIS
Mais cedo, Helder e o ministro foram vistos tomando café da manhã no Ver-o-Peso, ponto tradicional de encontro durante o período do Círio.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA