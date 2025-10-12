Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Berlinda do Círio 2025 traz flores brancas para transmitir amor, fé e paz da Mãe de Nazaré

Com um conjunto de várias flores, ornamentação da berlinda visa fortalecer o vínculo emocional com fiel

Fábio Will
Berlinda do Círio 2025 traz flores brancas para transmitir amor, fé e paz da Mãe de Nazaré (Maiza Santos / O Liberal)

A Berlinda do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 terá uma nova ornamentação floral. O projeto artístico valoriza a delicadeza e a simbologia das flores brancas, representando pureza, fé e paz, elementos centrais da festividade religiosa mais importante do Pará. Entre as espécies escolhidas para compor o arranjo estão orquídeas phalaenopsis, lírios dobrados, hortênsias, rosas, cravos e anastasias. As flores serão dispostas de forma harmoniosa para realçar a beleza individual de cada variedade e criar um conjunto visual que una sofisticação e espiritualidade.

Arte floral celebra fé e tradição

A concepção da Berlinda é um dos momentos mais aguardados na preparação do Círio. A cada ano, o projeto floral ganha um novo conceito artístico, que busca unir devoção, estética e simbolismo. Em 2025, a proposta é transmitir, por meio das flores, a serenidade e o amor de Nossa Senhora de Nazaré, fortalecendo o vínculo emocional entre fé e arte. De acordo com os idealizadores da ornamentação, a intenção é criar uma experiência visual marcante, capaz de tocar o coração dos fiéis. “A nossa expectativa é de que, ao passar pelos olhares atentos e fervorosos dos romeiros, as flores transmitam amor, fé e paz da Mãe de Nazaré”, destacaram.

Berlinda: um dos ícones do Círio de Nazaré

Símbolo máximo da procissão, a Berlinda é o carro que transporta a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Belém. Além de seu significado religioso, ela também representa o talento e a sensibilidade dos artistas e floristas envolvidos na decoração anual. A versão de 2025 reforça essa tradição, unindo elementos naturais, beleza e espiritualidade em uma homenagem à padroeira dos paraenses.

