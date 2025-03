Carnaval de Belém: reveja os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na Aldeia Amazônica

Nove escolas de samba do Grupo Especial de Belém desfilaram nas noites dos últimos dias 14 e 15 de março na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Dividas em dois grupos com quatro e cinco desfilantes cada, cada agremiação atrelou o enredo deste ano com o tema sustentabilidade, em alusão à COP 30, maior encontro que reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações contra as mudanças climáticas.

Reveja, abaixo, os desfiles das nove escolas de samba do Grupo Especial de Belém.

Escolas que desfilaram na sexta-feira, 14

Mocidade Olariense

O Grêmio Recreativo Social e Cultural Mocidade Olariense foi a escola de samba que abriu os desfiles do Grupo Especial da noite desta sexta-feira (14), Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Neste ano, a agremiação veio com o enredo "A revolta das Icamiabas: um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes” e trouxe cerca de 1.200 pessoas para a avenida. O desfile da Mocidade Olariense começou por volta das 22h25 e encerrou por volta das 23h15.

Rancho Não Posso Me Amofiná

A escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná foi a segunda agremiação a desfilar na noite desta sexta-feira (14), na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Fundada em 1934, a escola do bairro do Jurunas tem como enredo “A História do Mascate Amazônico que se tornou Midas do Norte”, homenageando o empresário paraense Oscar Rodrigues, diretor de um grupo varejista do Pará. O desfile começou por volta das 23h30 e durou cerca de 1h.

Deixa Falar

A terceira escola a se apresentar foi a Deixa Falar, bairro da Cidade Velha. Com 32 anos de existência, a escola teve como enredo "O Sonho Virou Realidade", atrelando, ainda, as encantarias do Pará à sustentabilidade, em um ano em que a cidade de Belém sediará a COP 30, maior encontro para discutir ações contra as mudanças climáticas.

A agremiação também interpretações dos orixás, divindades das religiões brasileiras de matriz africana.

Embaixada do Império Pedreirense

Perto das 3h do sábado (15), a Embaixada do Império Pedreirense foi a última escola a se apresentar na primeira noite do Desfile das Escolas de Samba de Belém, na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira. Atual campeã do Carnaval da capital paraense, título que divide com a Bole Bole após o empate em 2024, a escola levou à avenida o enredo "As Águas dos Meus Encantos nos Cantos dos Curimbós", exaltando a riqueza dos rios amazônicos, a natureza e a diversidade cultural da região.

Escolas que desfilaram no sábado, 15

Boêmios da Vila Famosa

A escola de samba Boêmios da Vila Famosa abriu os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém na noite deste sábado (15), na Aldeia Amazônia, no bairro da Pedreira. Um dos carros trouxe brincantes criticando a visão das pessoas de outras regiões sobre o Pará.

Completando 50 anos de existência em 2025, neste ano a agremiação de Icoaraci traz o enredo “Sucupira: a Terra do Absurdo”, abordando o personagem Odorico Paraguaçu, da novela “O Bem Amado”, exibida na TV em 1973. Ele era um corrupto que, com seus discursos sem sentido, ilude o povo simples da pequena Sucupira, cidade fictícia situada na Bahia.

Acadêmicos

A Acadêmicos de Samba da Pedreira foi a segunda escola de samba a desfilar no segundo dia dos desfiles do Grupo Especial na Aldeia Amazônica, na noite deste sábado (15). Fundada em 1980, a agremiação tem como enredo: “Rudá: A Explosão do Amor em Defesa da Floresta”, instigando a educação ambiental através da mitologia tupi-guarani. Atrelado ao tema do Carnaval 2025 de Belém, que é a sustentabilidade, a escola de samba aborda a divindade Rudá, o deus do amor, como protetor da Amazônia.

Quem São Eles

A Império de Samba Quem São Eles foi a terceira escola de samba do Grupo Especial de Belém a desfilar na Aldeia Amazônica na noite deste sábado (15). A agremiação, do bairro do Umarizal, traz o enredo “O Despertar da Natureza", instigando o senso sobre a preservação do mundo.

Fundada em 1946, a escola de samba tenta quebrar o jejum de 29 anos sem ganhar o título do carnaval de Belém. Neste ano, a Quem São Eles traz para a avenida 1.400 brincantes, sendo 10 alas com 80 componentes, 180 ritmistas, 70 baianas, 150 pessoas na ala dos amigos e 50 integrantes compondo a harmonia. 75 artesões e artistas foram contratados para trabalhar na confecção das alegorias da escola em 2025.

Piratas da Batucada

A Piratas da Batucada foi a quarta das cinco escolas de samba do Grupo Especial de Belém a desfilar na Aldeia Amazônica neste sábado (15). Iniciando o desfile já na madrugada deste domingo (16), a agremiação do bairro do Reduto tem como enredo: “O Canto Caboclo da Amazônia”, retratando o misticismo, a herança indígena e africana e, por último, a música da periferia que ganha o mundo.

Este ano, a Piratas da Batucada trouxe 1.500 brincantes à avenida, com cada ala trazendo 100 integrantes. Os destaques no desfile da escola de samba foram as presenças das personalidades da música paraense Renato Lu, Pedrinho Callado, Marta Mariana, Creuza gomes e DJ Sainha, que estão relacionados com a musicalidade da escola.

Bole-Bole

A Associação Carnavalesca Bole Bole foi a quinta e última escola de samba do Grupo Especial de Belém a desfilar na Aldeia Amazônica já na madrugada deste domingo (16). A agremiação trouxe o enredo “Amazônia Ensolarada”, com alusão, também, à COP 30, o maior encontro para discutir ações contra as mudanças climática, que será realizado no mês de novembro em Belém.

A escola trouxe 1.300 brincantes para a avenida, sempre utilizando materiais sustentáveis na produção das vestimentas. Para a ala das baianas, com 50 brincantes, foi reutilizado o tecido da primeira ala para fazer os girassóis. Na ala que aborda o lixo, com 80 integrantes, foi utilizado usaram o tecido das outras alas. Na ala das crianças, a "quadrilha Pipoquinha", com 50 componentes, as fantasias retratam a uma água saudável, com pequenos peixes

Com o fim do desfile, a agremiação encerra as apresentações das escolas de samba do Grupo Especial de Belém, que ocorreram na noite da última sexta-feira (14) para sábado (15), e de sábado (15), para a madrugada de domingo (16).

