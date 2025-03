Carnaval de Belém 2025: escola de samba Embaixada traz reflexão sobre proteção das águas amazônicas

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém ocorrerão nos próximos dias 14 e 15 de março, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Entre as nove desfilantes, está a Embaixada do Império Pedreirense, fundada em 1951, que tem como samba-enredo: “Encantaria – O Rito das Águas”, celebrando a força ancestral que flui nas veias do povo amazônida.

Neste ano, a escola de samba, do bairro da Pedreira, vai levar 1.100 brincantes para a avenida, com 90% das peças feitas com resíduos da própria agremiação. Carnavalesco da escola de samba, Jean Negrão comenta que a apresentação deste ano tem inspiração em um tema pensado há seis anos atrás e que hoje encaixa perfeitamente no tema do Carnaval de Belém, que é a COP 30, o maior encontro para discutir ações contra as mudanças climáticas, que será sediado no mês de novembro em Belém. A escola trará no segundo carro uma estátua feita de sucata de carros.

“A gente entrega, nesse ano, um enredo que foi escrito em 2019 e que somente agora vai para a avenida. Esse ano a Embaixada vem trazendo esse dilúvio de felicidade, com um enredo que celebra as águas da Amazônia”, diz Negrão.

O carnavalesco da Embaixada do Império Pedreirense pontua, ainda, que uma ala instigará o senso crítico quanto à necessidade de preservação das águas da Amazônia.

“A gente traz um momento de reflexão dentro do desfile, de que é necessário proteger e preservar nossas águas. E para falar disso, a gente traz uma alegoria toda trabalhada no conceito de sustentabilidade, de reaproveitamento de resíduos e material da própria escola.

Negrão comenta ainda que colocar uma escola de samba, o que envolve custos financeiros e preparação, nem sempre é fácil, mas que com determinação e apoio de várias pessoas a qualidade não é um ponto que falta.

“Fazer Carnaval em Belém é sempre um desafio, é sempre uma prova de resistência artístico e cultural. Todo ano a gente entrega o que a gente tem de melhor, com esforço e com dedicação de toda uma comunidade. A Embaixada é esse ponto de resistência”, finaliza o carnavalesco.

A escola de samba será a última a desfilar na próxima sexta-feira (14), na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, com previsão de entrada às 1h45.

Confira a ordem das agremiações do Grupo Especial

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole