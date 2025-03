Quando é o Carnaval de Belém 2025? Veja os dias, horários e onde são os ensaios e desfiles

O Carnaval de Belém de 2025 está se aproximando, com escolas de samba se preparando para se apresentar na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Com enredos que exaltam a Amazônia, a cultura paraense e a proximidade da COP 30, que será realizada em Belém no final do ano, as agremiações estão intensificando seus preparativos para os desfiles. Saiba quando será o Carnaval de Belém em 2025!

Quando serão os ensaios técnicos das Escolas de Samba de Belém?

Antes de brilhar na avenida, as escolas farão os últimos ajustes nos dias 12 e 13 de março. Os ensaios técnicos do Grupo Especial começam às 21h, dando um gostinho do que será visto nos desfiles.

Desfiles do Grupo Especial

O desfile oficial das escolas de samba do Grupo Especial será nos dias 14 e 15 de março, com apresentações a partir das 22h.

Confira a ordem das agremiações do Grupo Especial

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole

Quando serão os desfiles dos Grupos 2 e de Avaliação

Após os grandes desfiles, a festa continua com as apresentações das escolas do 2º Grupo e do Grupo de Avaliação. No dia 21 de março, a partir das 20h, será o desfile das escolas do 2º Grupo. Já no dia 22, o 1º Grupo será o protagonista das apresentações às 21h, e no domingo, 23 de março, as escolas do Grupo de Avaliação mostrarão seus enredos a partir das 19h.

Apuração dos Desfiles

A apuração do resultado do Carnaval de Belém 2025 será realizada no dia 29 de março, a partir das 10h, com o público podendo acompanhar ao vivo os resultados das escolas de samba e blocos carnavalescos.

Onde assistir ao vivo o Carnaval de Belém 2025?

A Aldeia Amazônica oferece grande capacidade de público, e para garantir o melhor lugar, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está comercializando arquibancadas, frisas, mesas e camarotes. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial ou na loja física do shopping Pátio Belém. Para quem prefere ficar em casa, a TV Cultura transmitirá o evento ao vivo pelo canal (2.1).

*Texto de Thaline Silva, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com