Carnaval 2025: escolas de samba aceleram preparativos para desfile em Belém

A uma semana do grande desfile oficial do Carnaval de Belém 2025, na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, as escolas de samba da capital do Pará entram na contagem regressiva para a apresentação ao público, concluindo os preparativos em seus barracões e fazendo os últimos ensaios. E as agremiações têm como razão a mais para esse afinco o fato de que a cultura paraense foi destaque na avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com o desfile da escola Grande Rio abordando os atrativos históricos, religiosos e culturais do Pará, em pleno ano da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, em Belém, no mês de novembro. Nesse clima, as escolas desfilarão, a partir do dia 14, com enredos amazônicos na Aldeia.

Escolas de samba, como a Bole Bole, do bairro do Guamá, finalizam preparativos para o desfile oficial na Aldeia Amazônica David Miguel, na Pedreira (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém, na quarta-feira (12) e na quinta-feira (13), a partir a 21h, ocorrerão os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial. Os desfiles oficiais dessas agremiações serão realizados na sexta-feira (14), às 22h, e no sábado (15), a partir das 21h.

No dia 21, uma sexta-feira, a partir das 20h, transcorrerá o desfile oficial das escolas de samba do 2º Grupo. O desfile das escolas de samba do 1º Grupo ocorrerá no sábado seguinte, dia 22, às 21h. No domingo, dia 23, a partir das 19h, o público vai conferir o desfile das escolas de samba do Grupo de Avaliação. A apuração dos desfiles de Belém, envolvendo blocos carnavalescos (grupo único) e escolas de samba será realizada no dia 29, um sábado, a partir das 10h.

Comissão de frente

O Grupo Especial das escolas de samba do Carnaval de Belém reúne as agremiações: Bole Bole, Piratas da Batucada, Quem São Eles, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Boêmios da Vila Famosa, Embaixada do Império Pedreirense, Deixa Falar, Rancho Não Posso Me Amofiná e Mocidade Olariense. Elas são vinculadas à entidade Escolas de Samba Associadas (ESA).

O presidente da ESA, Fernando Guga, destaca que em 2025 “o Carnaval de Belém promete um salto expressivo em estrutura e na preparação artística das nossas agremiações, nossas escolas estão preparando grandes espetáculos, cada uma com seu enredo”. Guga ressalta que as escolas de samba de Belém fizeram “um intercâmbio inimaginável com a Grande Rio”.

“Foram realizadas oficinas de bateria, de dança com mestre-sala e porta-bandeira, passistas. Temos um passista da terra que está como passista e deu oficinas de carimbó, lá, que é o Bruno Veloso. Então, a interação com a Grande Rio é um sucesso”, salienta Guga.

Na interpretação do presidente da ESA, no que diz respeito à COP 30, “o Carnaval é sem dúvida a comissão de frente dos grandes eventos que cercam o evento das Nações Unidas”. “Nossas agremiações irão todas falar de um tema único, que é a Amazônia. É cada uma delas tem sua abordagem”, acrescenta.

Como diz Guga, a Aldeia Amazônica David Miguel tem uma grande capacidade de público, e a ESA está comercializando arquibancadas, frisas, mesas e camarotes - loja física no 3º piso do shopping center Pátio Belém ou no site fastpix.fun;

Amazônia na avenida

O público na Aldeia Cabana vai conferir enredos amazônicos com as escolas do Grupo Especial. O Quem São Eles levará “O Despertar da floresta”; o Bole Bole desfilará com “Amazônia Ensolarada”; O Rancho Não Posso Me Amofiná, com “A história do Mascate Amazônico que se tornou o Midas do Norte”; o Boêmios da Vila Famosa, com "Sucupira - Terra do Absurdo”.

A Mocidade Olariense vai desfilar com o enredo “A Revolta das Icamiabas - Um delírio fascinante em defesa do Reino das Pedras Verdes”; o Piratas da Batucada, com “O cantar caboclo da Amazônia”; a Embaixada, com “Encantaria - O Rito das Águas”; o Acadêmicos, com “Rudá - A explosão do amor em defesa da Floresta”, e a Deixa Falar, com “O sonho virou realidade - Uma gota de amor para salvar a criação”.

As escolas de samba intensificam os preparativos para o desfile na Avenida do Samba. Como, por exemplo, no Rancho Não Posso Me Amofiná, do bairro do Jurunas.

O presidente do Rancho, Jackson Santarém, informa que o enredo da agremiação (“A história do Mascate Amazônico que se tornou o Midas do Norte”) é uma homenagem ao empresário paraense Oscar Rodrigues.

Jackson Santarém: Rancho quer fazer um grande Carnaval na Avenida do Samba (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“São oito meses de trabalho, com muita luta, envolvendo várias pessoas. O Carnaval fomenta empregos, geração de renda. Eu acho que o Rancho vai fazer um grande Carnaval, dividido em dez alas, de 60 pessoas cada, mais a bateria, comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, Ala dos Amigos. Rancho vem com três carros alegóricos maravilhosos, monstruosos, cada com 25 metros de largura e alegorias muito bonitas. Vamos sair com uma faixa de 1.800 brincantes. Vamos mostrar na avenida um Carnaval diferenciado”, destaca Jackson.

Confira a ordem do desfile das escolas de samba:

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole