Carnaval de Belém 2025: escola de samba Rancho homenageia 'Seu Oscar' e retrata sustentabilidade

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém ocorrerão nos próximos dias 14 e 15 de março, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Uma das nove agremiações que desfilarão em busca do título do Carnaval 2025 da capital paraense é a Rancho Não Posso Me Amofiná, do bairro do Jurunas, fundada em 1934. A escola de samba traz o enredo “A História do Mascate Amazônico que se tornou Midas do Norte”, homenageando o empresário paraense Oscar Rodrigues, diretor de um grupo varejista do Pará.

Neste ano, a escola de samba, que possui quatro carnavalescos, vai trazer entre 1600 e 1800 brincantes, com uma média de 60 em cada ala. A ala do carimbó, que é coreografada, terá 35 pares, enquanto a que possui uma barca terá 40 pessoas. Um dos grandes destaques da escola são as presenças dos artistas paraenses Pinduca e Dona Onete.

O carnavalesco Geandre Reis conta que o enredo deste ano conta a história do empresário paraense, do início, quando trabalhava de forma simples, até a ascensão, atrelando ainda à sustentabilidade.

“Nós unimos a homenagem de 80 anos do ‘Seu Oscar’ com a metodologia da Amazônia. Ele foi um grande mascate, então vamos contar como ele começou, através de uma viagem de barco. A gente vem retratando essa Amazônia há 60 anos atrás, quando ele fazia essas viagens, aos dias de hoje. E relembrar que a gente é sustentável. O Rancho faz alusão de um carnaval diferente, sustentável e técnico”, diz Reis.

Carlos Rendeiro, também carnavalesco da escola de samba, contribui dizendo que, além da homenagem ao “Seu Oscar”, a escola de samba também abordará assuntos relacionados à COP 30, o maior encontro para discutir ações contra as mudanças climáticas, que será sediado no mês de novembro, em Belém. Ele antecipa que a ala destaque será a Midas, que encerrará o desfile. O setor trará cores em dourado representando o ouro e o sucesso. “Todas as nossas estão lindas e bem elaboradas. Difícil você olhar para a escola esse ano e não ver uma ala linda. A Midas é uma das melhores”, diz Rendeiro.

Diretor de harmonia e evolução, Izauro Santos conta que a escola de samba está bem preparada para o desfile oficial. “A escola vem com muitas coisas bonitas, muitas coisas interessantes relacionadas a fantasias bem elaboradas, a carros alegóricos com estruturas grandiosas, bateria, comissão de frente. Todos vêm devidamente ensaiados e prontos para fazer um grande espetáculo”, garante Santos.

Confira a ordem das agremiações do Grupo Especial

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole