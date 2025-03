Carnaval de Belém: Acadêmicos é a segunda escola a desfilar na Aldeia Amazônica neste sábado (15)

A Acadêmicos de Samba da Pedreira foi a segunda escola de samba a desfilar no segundo dia dos desfiles do Grupo Especial na Aldeia Amazônica, na noite deste sábado (15).

Fundada em 1980, a agremiação tem como enredo: “Rudá: A Explosão do Amor em Defesa da Floresta”, instigando a educação ambiental através da mitologia tupi-guarani. Atrelado ao tema do Carnaval 2025 de Belém, que é a sustentabilidade, a escola de samba aborda a divindade Rudá, o deus do amor, como protetor da Amazônia.

acadêmicos desfile carnaval 2025 Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal

Este ano, a escola de samba leva 1.200 brincantes à avenida, com três carros alegóricos, 10 alas e um elemento alegórico na comissão de frente.

À Redação Intregrada de O Liberal, o diretor da comissão de harmonia disse que, como em todos os anos, a escola vem utilizando da reciclagem para a confecção das fantasias e carros alegóricos, sendo um desfile 100% sustentável, mas sem perder a luxuosidade.