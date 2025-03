Carnaval de Belém 2025: escola Mocidade Olariense fará desfile com materiais reciclados das ruas

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém ocorrerão nos próximos dias 14 e 15 de março, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Uma das nove escola que desfilarão na avenida será a Mocidade Olariense, que tem o seguinte samba-enredo: “A revolta das Icamiabas: um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes”.

Completando 50 anos de existência em 2025, a escola de samba, que este ano retorna ao Grupo Especial, vai retratar a sustentabilidade nas alas, sobretudo pela temática do carnaval deste ano fazer alusão à COP 30, o maior encontro para discutir ações contra as mudanças climáticas. Neste ano, a escola terá 1.200 integrantes na avenida.

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o carnavalesco da Mocidade Olariense, Eduardo Vieira, conta que as alegorias e fantasias foram produzidas, também, à base da sustentabilidade.

“[A Mocidade Olariense] vai estar sendo retratada através da reciclagem de muito material que conseguimos ao passar pelas ruas e observando que aquilo pode ser aproveitado para o carnaval. Muito material nobre existe, mas a grande maioria é material que esses artistas que estão aqui conseguiram manufaturar e reciclar para fazer coisas belas”, diz o carnavalesco. “A nossa escola está apostando na grandiosidade porque nós nos prometemos esse ano que a escola, quando retorna ao grupo especial, tem que ser uma escola para frente, uma escola diferente, finaliza ele.

Eduardo Vieira, carnavalesco da Mocidade Olariense (Foto / Cristino Martins / O Liberal)

Em entrevista, o presidente da escola de samba, Jair Apolo, promete que os espectadores estarão diante de várias surpresas e de um desfile “jamais visto”: “O nosso Abre-alas está incrível, está lindo, trazendo grandes esculturas, a natureza pura, a Amazônia viva. Mas, o nosso segundo carro é o grande segredo, aliás, é a grande novidade. O segundo carro é um carro que jamais foi visto nos desfiles anteriores de Belém. Vai ser uma grande novidade. O público vai se encantar, se impressionar com esse carro que vem gigantesco, trazendo as indígenas e icamiabas com muita beleza, com muita exuberância, retratando a mulher brasileira também”, promete Jair.

Confira a ordem das agremiações do Grupo Especial

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole